Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Siden tidligt torsdag morgen har Københavns Vestegns Politi undersøgt 'et mistænkeligt forhold' i Gladsaxe.

Nu bekræfter politikredsen, at der var sket en eksplosion på Vandtårnsvej.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

'Københavns Vestegns Politi modtog i morges klokken 05.10 anmeldelse om, at der var sket en eksplosion på Vandtårnsvej i Gladsaxe. Der blev straks sendt politi til stedet, som kunne konstatere, at der var sket en form for sprængning ved en virksomhed på vejen.'

Politiet har været massivt til stede ved Vandtårnsvej 87 i Gladsaxe siden tidlig torsdag morgen. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd Vis mere Politiet har været massivt til stede ved Vandtårnsvej 87 i Gladsaxe siden tidlig torsdag morgen. Foto: Bjørn Nielsen/Byrd

Politiet oplyser desuden, at ingen er kommet til skade, men at der i forbindelse med hændelsen var sket skader på ejendommen samt på flere vinduer i nabobygningen.

Forsvarets Ammunitionsrydningstjeneste blev tilkaldt og man valgte at foretage undersøgelser af nabobygningen. Det krævede en evakuering af omkring 250 medarbejdere.

»Vi efterforsker intensivt – og netop af hensyn til den efterforskning, har vi ikke mulighed for at give yderligere detaljer om sagen for nu« siger politiinspektør Mogens Lauridsen, som understreger at området er sikkert igen, i pressemeddelelsen.

Vidner, der har oplysninger i sagen, kan kontakte Københavns Vestegns Politi på telefonnummer: 43 86 14 48.

Samtidig er politiet til stede med en mobilpolitistation nær gerningsstedet. Her kan borgerne komme forbi, hvis de har oplysninger til sagen eller blot har behov for at tale med en politimand.