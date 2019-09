Mystikken breder sig i den normalt så stille og fredelige Arrild Ferieby ved Toftlund i Sønderjylland. To tyskere er omkommet i et af feriehusene - og politiet vurderer, at dødsfaldene er 'mistænkelige'.

En nabo bemærkede onsdag eftermiddag, at noget måtte være galt.

»Jeg blev chokeret,« fortæller Poul Einer Stie Kristensen.

Han bor på Gånsagervej i Toftlund, ikke langt fra den feriebolig på samme vej, hvor de to ældre tyske statsborgere onsdag ved 17-tiden blev fundet døde. I den forbindelse bemærkede Poul Einer det, der overraskede og chokerede ham.

»Jeg hørte sirenerne fra en ambulance eller en politibil med fuld udrykning, og det er vi bestemt ikke vant til på vores stille vej,« fortæller han.

Hvorfor de to tyskere døde på samme sted og tidspunkt er stadig et mysterium.

Syd- og Sønderjyllands Politi holder kortene tæt ind til kroppen i den usædvanlige sag.

Politiet har oplyst, at teknikere har været til stede i området, der også er blevet afsøgt af hundepatruljer, men ellers er det meget sparsomt med information.

Oplysninger om de afdødes alder og køn, eller hvordan der så ud inde i ferieboligen, da de blev fundet, udtaler politiet sig endnu ikke om.

Det skyldes blandt andet, at tysk politi torsdag aften endnu ikke havde oplyst deres danske kolleger om, hvorvidt de pårørende til de to afdøde er blevet underrettet.

For politiet ønsker ikke, at de pårørende læser om de to dødsfald i de danske medier, før de er blevet kontaktet af myndighederne.

Politiet var onsdag og torsdag massivt til stede i området omkring feriehuset på Gånsagervej i udkanten af Arrild Ferieby, hvor de to tyskere blev fundet døde. Det er de stadig, fortæller Poul Einer Stie Kristensen.

»Huset var afspærret, og der stod en politibetjent i civil med en pistol i hylsteret, da jeg kørte forbi i morges (fredag morgen, red.),« siger han.

Poul Einer har ikke bemærket noget usædvanligt i området i tiden op til de to dødsfald.

Han fik først nys om, hvorfor han havde hørt politibiler eller ambulancer med fuld udrykning dagen forinden, da nogle venner under en tur i bowlinghallen torsdag aften spurgte ham til de to dødsfald på vejen.

Syd- og Sønderjyllands Politi undersøger dødsfaldene som 'mistænkelige', idet det endnu ikke har været muligt at fastslå dødsårsagen.