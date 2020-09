Ingen kom til skade i brande tirsdag på to adresser i Nordvestsjælland. Politi mistænker kriminelt opgør.

Der opstod brand på to adresser i Nordvestsjælland tirsdag aften, og de kan være blevet antændt som en del af et opgør mellem kriminelle grupper i området.

Det mener Midt- og Vestsjællands Politi.

- Nogle kriminelle personer, vi kender i forvejen, har tilknytning til adresserne, og det tænker vi kan ligge til grund for handlingerne, siger kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Politiet har også fundet nogle tekniske spor de forskellige steder, men Charlotte Tornquist vil af hensyn til efterforskningen ikke oplyse, hvad det er for nogle fund, der er gjort.

Der er tale om henholdsvis en beboelsesejendom og en kiosk, der begge ligger på Holbækvej i Jyderup. Den ene brand blev anmeldt klokken 18, mens den anden anmeldelse kom to timer senere.

- Den første er i en bebyggelse, der har op til anden sal. Her brænder det i selve opgangen. Branden bliver slukket, før den når at brede sig til lejlighederne.

- Alle - både dyr og mennesker - kommer ud, siger Charlotte Tornquist.

Den anden brand er i en kiosk, og her er hele facaden udbrændt. Der er også nogle materielle skader indenfor.

Midt- og Vestsjællands Politi beder folk, der måtte have set noget eller på anden vis har viden, der kan være relevant for sagen, om at kontakte politiet. Det kan ske på telefon 114.

