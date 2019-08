Københavns Politi har fredag eftermiddag foretaget en afspærring ved Nordhavn Station og Skattestyrelsen, hvor en eksplosion hærgede tirsdag aften.

Afspærringen skyldes fundet af en mistænkelig pakke eller pose.

Det oplyser vagtchef i Københavns Politi Henrik Brix.

»Vi har fået en anmeldelse fra nogle, der mener, at de har fundet en mistænkelig pakke eller pose. Historikken for nylig gør, at vi foretager afspærringen,« siger vagtchefen med henvisning til tirsdagens eksplosion, der ødelagde facaden på Skattestyrelsens bygning.

Indtil der er vished for, om pakkens indhold er farligt, vil politiet afspærre området.

»Vores leder er lige landet og vil nu tage bestik af situationen,« siger Henrik Brix.

Anmeldelsen om pakken kom klokken 13.53.

Ifølge vagtchefen kan Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, EOD, blive aktiveret.

Busserne kan ikke køre til Nordhavns Station. Privatfoto Vis mere Busserne kan ikke køre til Nordhavns Station. Privatfoto

Det vil typisk medføre, at ‘rullemarie’ bliver indsat for sikkert at kunne håndtere fundet.

»Det er bestemt en mulighed,« siger vagtchefen.

På Twitter skriver Københavns Politi følgende:

'Der er fundet en efterladt pose ved Nordhavn Station. Politiet er på stedet for at undersøge forholdet. Østbanegade spærret. Ingen yderligere information for nuværende.'

Trafikken i området er påvirket af afspærringen.

DSB oplyser, at togene i øjeblikket ikke standser på Nordhavn Station, ligesom billeder fra stedet viser busser, der ikke kan nå frem til stationen.

Opdateres...