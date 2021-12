Missing People er blevet kontaktet af familien til 29-årige, irske Peter, der har været forsvundet siden natten til søndag. De står klar til at igangsætte eftersøgninger lige så snart, politiet giver grønt lys.

Det oplyser Vivian Winther Eriksen, der er presseansvarlig ved Missing People, til B.T. Aarhus onsdag eftermiddag.

»Vi har fået henvendelser fra både hans mor, far og søster,« siger hun.

»Lige nu tager vi vare på de pårørende og afventer, at politiet frigiver områder, hvor de vil have søgt,« tilføjer hun.

29-årige irske Peter har været forsvundet siden natten til søndag. Det er uforståeligt for familien, hvad der er sket. Foto: Østjyllands Politi Vis mere 29-årige irske Peter har været forsvundet siden natten til søndag. Det er uforståeligt for familien, hvad der er sket. Foto: Østjyllands Politi

Hvornår det præcist bliver, ved de endnu ikke, da politiet lige nu selv har gang i en massiv eftersøgning.

»Vi er dialog med politiet hele tiden, men de har nogle ting, de gerne ville have undersøgt, før vi går igang. Jeg ved, at de kigger rigtig meget på overvågning p.t. for temmeligt sikkert at kunne kortlægge hans færden,« siger Vivian Winther Eriksen.

Peter forsvandt natten til søndag, efter at han havde fået fyraftensøl efter arbejde med nogle kollegaer i Jægergårdsgade. Omkring klokken 01.00 forlod han pubben, de sad på, og siden er han ikke blevet set.

Indtil videre har eftersøgningen primært været koncentreret omkring havnen i Aarhus, da man formoder, at han var på vej hjem til sin søster, der bor på Aarhus Ø, da han forsvandt. Da han var ny i byen, boede han nemlig der.

Politiet har tidligere udgivet dette kort over Peters mulige ruter. Derudover efterlyser de nu en cyklist, som de på overvågningsvideoer kan se, har cyklet forbi Peter ved Navitas på Aarhus Ø omkring klokken 03.00. Foto: Østjyllands Politi. Vis mere Politiet har tidligere udgivet dette kort over Peters mulige ruter. Derudover efterlyser de nu en cyklist, som de på overvågningsvideoer kan se, har cyklet forbi Peter ved Navitas på Aarhus Ø omkring klokken 03.00. Foto: Østjyllands Politi.

Onsdag leder politiet blandt andet med vandsøgshunde i Aarhus Havn, hvor de også får assistance fra Søværnets dykkertjeneste og forskningsskibet Aurora fra Aarhus Universitet.

Imens står hans irske familie tilbage uforstående overfor, hvad der kan være sket, oplyser Vivian Winther Eriksen.

»De forholder sig som alle andre, der mangler en af deres kære. De er frustrerede, kede af det og kan ikke forstå det,« siger hun.

Når eftersøgningerne begynder, vil Missing People lave et opslag på deres Facebookside, hvor man kan tilmelde sig.