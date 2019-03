'Det er fordi, jeg slet ingenting får at spise overhovedet, det er derfor, jeg spurgte, om I har rester hver dag fra alle jeres måltider. Please. Jeg beder, vil I ikke nok.'

Sådan stod der på et stykke toiletpapir, der sidste onsdag pludselig lå ved vinduet hos et ægtepar i Skive.

Kort forinden var en anden seddel havnet hos ægteparret. Her bad afsenderen om, at ægteparret skulle stille madrester i et hvidt skur i baghaven.

Det viser sig nu, at sedlerne blev smuglet gennem naboens soveværelse, hvor en 23-årig kvinde i mere end 14 dage var blevet holdt fanget og mishandlet.

Det skriver Skive Folkeblad.

Ægteparret undrede sig over sedlerne, men valgte tilsyneladende ikke at gå videre med det.

»Efter de to sedler snakkede vi sammen i nabolaget, og vi har holdt øje med huset. Vi undrede os godt nok over de beskeder, og at der altid var rullet for vinduerne, men vi ville afvente, om der skete mere, inden vi ville gøre noget,« siger ægteparret til Skive Folkeblad.

Dagene gik, og pludselig holdt der søndag flere politibiler foran huset, der havde stået tomt i flere år, indtil fire mennesker i starten af marts flyttede ind.

Kort efter blev fire mennesker anholdt, sigtet og fængslet at have udsat den 23-årig kvinde for vold, trusler og ydmygende behandling.

'Hun (den 23-årige, red.) er blandt andet blevet slået, taget kvælertag, skudt med en paintballpistol, bidt gentagne gange af en hund samt nægtet adgang til mad og toiletforhold,' skrev Midt- og Vestjyllands Politi mandag i en pressemeddelelse.

Naboparret oplyser til Skive Folkeblad, at de ofte havde set kvinden gå rundt på grunden med en hund, og at hun var »meget tynd«.

Under et grundlovsforhør søndag kom det ifølge TV Midtvest frem, at overgrebene fandt sted gennem 17 dage.

Det skal dog klarlægges yderligere i den kommende efterforskning af sagen, skriver mediet.

De fire blev fremstillet for lukkede døre.

Derfor er det uvist, hvad de har forklaret om sagen i retten.

Hvordan deres interne relation præcis er, har politiet ikke ønsket at oplyse.

Dog har den 27-årige tidligere haft et forhold til den 23-årige kvinde.

Politiet blev opmærksom på sagen, da det modtog en anmeldelse om vold og frihedsberøvelse på adressen omkring Højslev.

Anmeldelsen kom søndag klokken 09.19.