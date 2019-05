To misrøgtede børn fra Mern-sagen skal hver have 300.000 kroner i erstatning af Vordingborg Kommune.

Sådan lyder dommen fra Østre Landsret torsdag.

I alt ni plejebørn var involveret i sagen, men kun to af dem har stævnet kommunen for ikke at gribe ind over for den årelange mishandling.

Opdateres...