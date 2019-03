Er en 63-årig mand og hans 60-årige samlever fra Vejen perverse og kyniske seksualforbrydere, som gennem overgreb, vold, trusler og ydmygelser i snart sagt enhver form har nedbrudt og ødelagt deres fire børn?

Eller er anklagerne mod det sydjyske par fremkommet som følge af vrangforestillinger hos de forurettede, hjulpet kraftigt på vej af pædagoger, terapeuter og psykologer, som har ansporet de fire hel- og halvsøskende til at skabe uhyggelige monstre i deres hoveder og inderste sjæl?

Svaret fra retssystemet kommer på fredag, når seks nævninge og tre juridiske dommere ved Retten i Esbjerg er færdige med at votere og kommer med skyldkendelse i den opsigtsvækkende sag.

Ifølge det 11 lange anklageskrift blev de fire dengang mindreårige børn i perioden fra 1987 til 1993 udsat for uhyrligheder, som på visse punkter er endnu værre end de overgreb, der fandt sted mod sagesløse børn i de tidligere eksponerede sager fra bl.a. Tønder, Brønderslev og Rebild.

I senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsens procedure lagde hun ikke fingre imellem, da hun begrundede, hvorfor hun mener, det sydjyske par skal kendes skyldig i samtlige 17 anklagepunkter:

»Det har været hjerteskærende og næsten ubærligt at høre om de ting, der er foregået mod de børn. Én lang opremsning af ydmygelser, seksuelle overgreb og vold. Det er overgreb af næsten pervers karakter,« sagde hun.

I fredagens retsmøde, som er det sjette i rækken, påpegede anklageren over for nævningene og de juridiske dommere, at de uhyggelige overgreb var så fast en bestanddel af børnenes hverdag gennem så lang en periode, at netop dét er årsagen til, at de har har været i stand til forholdsvis ubesværet at kunne fortælle om det i retten her mange år senere.

Hun tegnede et billede af den tiltalte 63-årige mand som en manipulerende hushersker, der havde den totale magt over de øvrige i den stærkt dysfunktionelle familie. Også over sin medtiltalte samlever.

»Børnene er blevet slået, truet og udsat for vold og seksuelle overgreb. De har her i retten vist jer et fuldstændig skarpt billede af, hvad der er foregået. Det er hævet over enhver rimelig tvivl, at de er troværdige, og at det underbygger, hvad der står i anklageskriftet,« lød det fra Rikke Brændgaard-Nielsen.

Begge tiltalte nægter sig skyldige. De har i vidneskranken givet udtryk for, at de er blevet politianmeldt udelukkende ud fra et stærkt hævnmotiv fra den næstældste af børnene, som lige fra begyndelsen havde et problematisk forhold til den i dag 63-årige mand, der er hendes stedfar.

Forsvarer Allan Sørensen, som er beskikket for den 63-årige, sagde i sin procedure:

»Der mangler ganske enkelt objektive beviser. Derudover er det også påfaldende, at ikke en eneste af de naboer, der er blevet ført som vidner, har set, at der er foregået noget seksuelt i hjemmet. Min klient har et - ja - meget bramfrit sprog, men det er så også det. Det kan man ikke dømme nogen på,« sagde han.

Han tog begrebet forældelsesfrist ind som et helt centralt tema, retten nu skal tage med i sine overvejelser.

Den 60-årige kvindes forsvarer, Jørgen Iversen, krævede ligeledes sin klient pure frikendt. Han rettede blikket mod nævningene og sagde:

»I skal finde ud af, hvad der er sandheden i den her sag. For mig at se har vi reelt kun de fire forurettede at bygge anklagen på. Bevares, der er blevet præsenteret andre beviser. Men de viser bare ikke, hvad der er sket. Det her er et enten-eller: Enten er det bevist, eller også er det ikke bevist. Og anklagemyndigheden har ikke ud over enhver tvivl bevist, at der er sket det, som er beskrevet i anklageskriftet,« sagde han.

Ingen af de tiltalte ønskede at tage ordet, da retsformanden som afslutning på fredagens retsmøde gav dem mulighed for det. Nu venter kun afgørelsen.