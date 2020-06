Tidligere kommunaldirektør i Struer Kommune er idømt seks måneders fængsel, heraf to måneder ubetinget.

En tidligere kommunaldirektør i Struer Kommune er ved Retten i Holstebro idømt seks måneders fængsel for mandatsvig.

Fire måneder af straffen er gjort betinget, mens to måneder er ubetinget.

Derudover skal den tidligere kommunaldirektør, Mads Gammelmark, tilbagebetale 123.098 kroner til Struer Kommune.

Det svarer til det tab, som kommunen har haft som følge af direktørens misbrug af sit kommunale hævekort.

Mads Gammelmark har i retten erkendt, at han har foretaget 174 hævninger på kortet over en periode på to et halvt år.

Han har forklaret, at pengene blev brugt dels til privat forbrug, dels til kommunal repræsentation.

Men i alle 174 tilfælde har bilagene manglet.

Det skyldes ifølge den tidligere kommunaldirektør et stort arbejdspres.

- Der er ikke noget særligt system i det, det er bare sket, siger Mads Gammelmark i retten.

Han taler lavmælt og tørrer sig flere gange om øjnene med en kleenex.

Mads Gammelmark beretter om et stort arbejdspres og en arbejdsuge på 70 til 80 timer.

Det gjorde, at han ifølge sin egen forklaring ikke havde tid til at holde styr på bilagene og få dem sendt til kommunens bogholderi.

- Det er nemt at være bagklog, men når jeg ser tilbage, var der bare et enormt rod og høj fart hver dag.

- Der har været meget rod i mange ting i mit liv, siger den tidligere kommunaldirektør.

Pengene er blandt andet blevet brugt på restaurantbesøg, køb af dagligvarer, taxakørsel, parkeringsafgifter og museumsbesøg.

Mads Gammelmark sagde i august sidste år sit job op i Struer Kommune.

Det skete som følge af sygdom, lød det dengang i en sparsom pressemeddelelse fra kommunen.

Det er kommet frem i retten, at kommunaldirektøren lider af depression og er i behandling med medicin og psykologsamtaler.

Sagens anklager argumenterede i retten for en ubetinget fængselsstraf på seks måneder.

Forsvarsadvokaten talte for en ren betinget straf. Dommeren, der afgjorde sagen, har valgt en kombination.

Mads Gammelmark har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

/ritzau/