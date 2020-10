I præcis seks minutter nåede den livstidsdømte morder Peter Madsen at være på fri fod, inden han igen var anholdt af politiet.

Men hvad skete der i de få minutter, Peter Madsen var lykkedes med at undslippe politiet og Kriminalforsorgen?

Det har B.T. forsøgt at kortlægge ud fra vidneforklaringer, videoovervågning, politiets udtalelser og sigtelsen mod Peter Madsen.

Klokken 10.20 tirsdag formiddag lykkedes det Peter Madsen at true sig ud af Herstedvester Fængsel. Af sigtelsen mod ham fremgår det, at han truede en kvindelig fængselspsykolog med, at han var i besiddelse af en bombe.

Peter Madsen gående stille og roligt hen ad en vej få minutter efter, han var brudt ud af Herstedvester Fængsel tirsdag. Foto: Overvågningsvideo

Truslen medførte, at psykologen lukkede ham ud af bygningen og efterfølgende fulgte ham ud til fængslets port. Ifølge politiet frygtede psykologen for sit eget liv, og ifølge sigtelsen nåede hun at være en slags gidsel for den drabsdømte Peter Madsen i fem minutter.

Ved fængselsporten oplyste Peter Madsen ifølge politiet, at han var i besiddelse af en bombe, og at han ville sprænge den, hvis ikke betjenten åbnede fængselsporten. Af frygt for sit og fængselspsykologens liv valgte fængselsbetjenten at åbne den.

Fanget på overvågning

Kort tid efter, klokken 10.22.46, kom Peter Madsen til syne på et overvågningskamera fra et autoværksted på Holsbjergvej. Værkstedet ligger knap 300 meter fra porten ind til Herstedvester Fængsel.

På overvågningen kan man se Peter Madsen gå roligt forbi autoværkstedet med en rygsæk på ryggen. På overvågningen kan han ses lige knap et minut frem til klokken 10.23.14.

Umiddelbart efter kan man se adskillige politi- og fængselsbetjente komme løbende.

På en overvågningsvideo, der er optaget længere nede ad vejen, som Ekstra Bladet har fået adgang til, kan man høre og se, at Peter Madsen bliver råbt an. Råbene får Peter Madsen til at løbe ind i en gård, der støder ud til Roskildevej.

Peter Madsen ser imidlertid ud til at løbe forkert. Først hen bag en lille hæk, inden han til sidst løber tilbage og ud mod Roskilde.

»Hvis du ikke kører bilen, så skyder jeg dig.«

Den livstidsdømte fange krydser efterfølgende Roskildevej – angiveligt gennem en tunnel, der går under vejen.

På den anden side løber Peter Madsen tilsyneladende ad et lille stisystem forbi en skole og ned ad Nyvej.

Her truer han igen to forfølgende fængselsbetjente med det, der senere viser sig at være en attrappistol, inden han et godt stykke nede ad Nyvej ud for boligkomplekset Hedemarken støder på en hvid Mercedes varevogn.

Ifølge politiet er klokken 10.25, da han sætter sig ind på bilens passagersæde og peger på føreren med en attrappistol, mens han siger følgende:

»Kør, kør, kør!«

Politiaktion i Albertslund tirsdag 20. oktober 2020. Politiet har anholdt en person i sag om forsøg på fangeflugt. Personen er den drabsdømte Peter Madsen. Albertslund, tirsdag 20. oktober 2020. Foto: Nils Meilvang

»Hvis du ikke kører bilen, så skyder jeg dig.«

Uheldigvis for Peter Madsen taler chaufføren af bilen ikke dansk, og i samme øjeblik ankommer politiet til stedet.

»Vi kommer gående og kan pludselig se, at den hvide varevogn bliver omringet af politiet. Så hiver de to personer ud af bilen og lægger dem på jorden. Vi kan ikke se, hvem det er, men vi finder senere ud af, at den ene er Peter Madsen,« siger vidnet Frank Jensen til B.T.

Den anden person var føreren af bilen, og der er ifølge politiet ikke umiddelbart noget, der tyder på, at han er medsammensvoren.

Erkender stort set alt

Klokken 10.26 bliver Peter Madsen anholdt, efter han er flygtet knap 900 meter fra Herstedvester Fængsel.

Anholdelsen forløber imidertid ikke smertefrit.

Foto: Privat.

Under anholdelsen oplyser Peter Madsen ifølge politiet, at han har sprængstoffer på sig. Meldingen får politiet til straks at trække væk, og i timerne efter sidder Peter Madsen på græsset foran et hegn på Nyvej med hænderne i håndjern.

Få meter fra ham ligger flere af politiets skarpskytter med Peter Madsen på kornet, og politiet har oplyst, at ammunitionsryddere og deres hunde i de efterfølgende timer undersøger, om Peter Madsen rent faktisk er i besiddelse af en bombe, som han har truet med.

Det er imidlertid ikke tilfældet.

Klokken 13.07 oplyser Københavns Vestegns Politi, at Peter Madsen er kørt væk, og den lille snert af frihed, han måske følte, er definitivt overstået.

Onsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør. Her erkendte han stort set alt, men afviste, at nogen skulle have hjulpet ham med at flygte.

Han blev varetægtsfængslet i 14 dage.