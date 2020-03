UniLogin har været udsat for et overbelastningsangreb.

Det skriver Børne- og Undervisninsgsministeriet på sin hjemmeside, men angrebet er blevet afværget.

»Unilogin ser igen ud til at køre normalt, efter systemet til formiddag blev udsat for et overbelastningsangreb, også kaldt et DDoS-angreb,« skriver ministeriet i en nyhed.

UniLogin er en tjeneste, som elever, forældre og medarbejdere kan bruge som digitalt id i undervisningssektoren.

Angrebet fik dog konsekvenser for brugerne, der ikke kunne benytte sig af tjenesten i lidt mere en to og en halv time.

»Børne- og Undervisningsministeriet er ikke uvant med den slags angreb og opsatte en række ekstra filtre og overvågning, som blokerede for yderligere angreb. Ministeriet fik hurtigt afværget angrebet og påbegyndte en genstart af systemet.«

Indtil videre ved ministeriet ikke, hvem der står bag angrebet, som foregik på den måde, at en lang række computere sender forespørgsler til tjenesten samtidig med henblik på at overbelaster den, så den lukker ned.

Ministeriet opfordrer sine brugere til tålmodighed.