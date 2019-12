Forsvarsministerens nærmeste embedsmænd trækkes nu ind i sagen om mulig millionsvindel med indkøb i Forsvaret.

Forsvarsministeriet har ikke sikret, at dets styrelser har haft klare nok instrukser i forhold til indkøb i Forsvaret i en sag om mulig millionsvindel.

Ifølge politiets anklage handler sagen om et beløb på 1,8 millioner kroner, hvor fem personer er tiltalt for blandt andet bestikkelse og groft mandatsvig i forbindelse med indkøb i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at ministeriet ikke tidligere har underrettet Rigsrevisionen om de uregelmæssigheder, som man havde konstateret.

Forsvarsministeriet har kun udstukket overordnede rammer, og det har blandt andet medført, at det er de samme personer, som bestiller en ordre, godkender den og udbetaler penge.

Ifølge forsvarsminister Trine Bramsen (S) har ministeriets interne revision kendt til sagen i månedsvis uden at informere hende.

- Der har været kendskab til sagen gennem noget tid. Derfor sidder jeg og savner den samme indsigt i sagen. Det har jeg bedt om at få meget hurtigt.

- Den her sag er så alvorlig, og når der er mistanke om svindel, så skal den selvfølgelig op og behandles på de allerøverste nagler, siger Trine Bramsen til Berlingske.

Offentligheden hørte først om sagen med den mulige millionsvindel torsdag. Men politiets journalnummer afslører, at sagen blev oprettet i politiets systemer helt tilbage i 2016.

I april fik Forsvarsministeriets departementschef besked om, at Rigsrevisionen havde indledt undersøgelsen. Men forsvarsminister Trine Bramsen fik det først at vide i onsdags og har siden sendt et rejsehold afsted.

Ministeren har nu to måneder til at svare på kritikken. Statsrevisorerne kan ikke redegøre for det eksakte forløb.

- Vi kan ikke gå ind i, hvordan orienteringen af ministeren har været. Vi må gå ud fra, at der er nogle arbejdsgange i Forsvarsministeriet, hvor de beslutter, hvornår ministeren bliver orienteret.

- Men når der er en whistleblower i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, så må man forvente, at det når højt op, siger statsrevisor Britt Bager (V).

Socialdemokratiets statsrevisor, Flemming Møller Mortensen (S), fastholder, at det er normalt, at det i første omgang kun er departementschefen, der bliver orienteret.

I rapporten har Rigsrevisionen fundet fejl i 54 ud af 64 undersøgte indkøb.

Som eksempel brugte Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 291 millioner kroner i december 2018, hvilket er over halvdelen af budgettet for hele året. Formålet kunne have været at tømme kontoen, så pengene ikke overføres til næste år.

/ritzau