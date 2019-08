Rigsadvokaten og Rigspolitiet er i gang med at finde værktøjer, der kan stoppe unges farlige vanvidskørsel.

Lørdagens påkørsel af to fodgængere, der blev ramt under vanvidskørsel i Københavns gader, får måske nu politiske konsekvenser.

- Vi er simpelthen nødt til at være endnu mere fantasifulde, så vi kan får ram på det her problem, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til Ekstra Bladet.

- Jeg ved ikke præcis, hvad der skal til. Men Rigsadvokaten og Rigspolitiet er lige nu i gang med at undersøge, hvordan vi kan finde nogle nye værktøjer på det her område, som kan afhjælpe problemet.

Undersøgelsen skal blandt andet finde ud af, hvad man gør i de situationer, hvor vanvidsbilister bruger køretøjer, der er leaset via venner og familie. I dag er det nemlig umuligt at beslaglægge disse biler.

- Der skal slås hul i den omgåelse, som sker ved, at man i andres navn får adgang til de her biler.

- Jeg ved endnu ikke hvordan. Men der er ikke noget, vi ikke vil gøre. Hvis det virker, så gør vi det, siger Nick Hækkerup til Ekstra Bladet.

Og en bred vifte af partier i Folketinget er enig med justitsministeren.

Retsordfører for Dansk Folkeparti Peter Skaarup er således parat til at indføre beslaglæggelse i alle sager om vanvidskørsel - også uanset hvem ejeren af bilen formelt er.

- Det er noget af det, man har respekt for, hvis man pludselig får konfiskeret sin egen bil.

- Eller hvis den er leaset, hvor det får nogle omkostninger, hvis bilen bliver konfiskeret på grund af vanvidskørsel, siger Peter Skaarup til Ekstra Bladet.

Også Venstre er parat til at tænke kreativt for at lukke hullet i loven.

- Der er ingen tvivl om, at der skal gøres mere, siger Venstres retsordfører, Inger Støjberg, til Ekstra Bladet.

- De muskelbiler, vi ser rundt i gaderne, er jo et kørende våben. Og nu er det igen gået ud over to fuldstændig uskyldige mennesker.

Også SF's retsordfører, Karina Lorentzen, er klar til at se på tiltag, der kan dæmme op for problemet.

En svensk mand blev hårdt kvæstet ved lørdagens episode, hvor en ung mand - tilsyneladende i ledtog med fire andre - kørte vildt i Københavns gader. En norsk mand fik sin fod kørt over, men blev hurtigt udskrevet fra hospitalet.

Episoden fandt sted, mere end en måned efter, at en 35-årig politibetjent mistede livet, da han ifølge en sigtelse blev påkørt i forbindelse med en 25-årig mands vanvidskørsel.

/ritzau/