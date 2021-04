Det skal ikke længere være muligt at udnytte juridiske gråzoner og huller i lejeloven til at snyde desperate boligsøgende for penge igen og igen.

Med tre konkrete forslag vil indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad på baggrund af B.T.s artikler nu gøre det muligt at straffe udlejere, som uden gyldig grund beholder lejeres depositum ved fremleje.

Straffen skal udgøre bøde eller op til fire måneders fængsel.

De i alt tre forslag bliver bakket op af et flertal af Folketingets partier.

Udover sanktionerne vil ministeren begrænse størrelsen af den forudbetalte husleje, så det maksimalt svarer til opsigelsesperioden. Desuden vil han give boligejere mulighed for at opsige deres lejere, hvis de misligholder fremlejeforhold.

Stramningen af de nuværende regler i lejeloven kommer i kølvandet på B.T.s artikler om en udlejer, der har beholdt over 400.000 kroner fra mere end 14 unge og studerende, som han har fremlejet værelser til.

Her er forslagene Forslag 1: Begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje Som reglerne er i dag, kan der altid opkræves op til tre måneders forudbetalt leje, uanset opsigelsesvarslets længde. Det foreslås, at begrænse størrelsen af det forudbetalte leje, så det maksimalt kan svare til længden på opsigelsesvarslet. For værelsesfremleje, som i udgangspunktet har en måneds opsigelsesvarsel, vil det medføre, at der som udgangspunkt kun kan opkræves en måneds forudbetalt husleje. Forslag 2: Sanktion for utilbørlig disponering over depositum Efter de gældende regler er der en pligt for udlejer til at returnere depositum til lejer i det omfang, der ikke gyldigt kan gøres krav heri i forbindelse med fraflytningen. Er fremlejeudlejeren ikke i stand til dette grundet insolvens, er der i praksis ingen konsekvenser. Det foreslås derfor at pålægge udlejeren i fremlejeforholdet en straf, når denne ikke kan tilbagebetale depositum. Straffen kan ligesom de øvrige straffe efter lejelovgivningen udgøre bøde eller op til fire måneders fængsel. Forslag 3: Opsigelsesadgang over for lejere, der misligholder fremlejeforhold Som reglerne er i dag, kan lejere, der som udlejere i fremlejeforhold gentagende gange misligholder deres forpligtelser, ikke mødes med sanktioner i deres eget lejeforhold. Det foreslås, at hovedudlejeren kan opsige den lejer, der som udlejer i et fremlejeforhold mindst to gange ikke har overholdt en huslejenævnsafgørelse, som pålægger lejeren forpligtelser i henhold til fremlejeforholdet. Det foreslås også pålægge hovedudlejeren til at opsige den lejer, der som udlejer i et fremlejeforhold tre gange ikke har overholdt en huslejenævnsafgørelse, som pålægger lejeren forpligtelser i henhold til fremlejeforholdet.

Den første sag begyndte i 2018, hvor udlejeren Morten D. modtog 71.000 kroner fra to unge mænd, som aldrig nåede at flytte ind i lejligheden. Udlejeren annullerede kontrakten og beholdt pengene.

Siden er manden fortsat med at fremleje værelser og har uden gyldig grund systematisk beholdt sine lejeres indskud på mellem 30.000 og 40.000 kroner, når de er flyttet ud.

Udlejeren Morten D. fastholder, at han ikke har gjort noget ulovligt. Han har ret til at fremleje værelser og mener ikke selv, at det er problematisk, når 14 tidligere lejere anklager ham for at tage deres penge. Foto: Mikkel Eskelund

Det har kun været muligt for udlejeren, som selv bor til leje i herskabslejligheden, på grund af huller i lejeloven. Det skal nu være slut, lyder det fra boligministeren.

»Vi kan ikke hjælpe dem, som er blevet taget ved næsen af en åbenlys svindler, men nu kan vi lukke ned for det,« siger Kaare Dybvad.

Udlejeren fra Frederiksberg fastholder selv, at han ikke bryder loven – med de nuværende regler – og har i sinde at betale alle sine lejere tilbage. Du kan se konfrontationen med ham her.

De tre forslag til stramninger af den nuværende lejelov går primært på områder, som vedrører fremlejeforhold. Fremleje er, når man lejer en bolig eller dele af en bolig ud, som man ikke selv ejer.

Som B.T. i en række artikler har beskrevet, er det lige nu muligt for en udlejer at fremleje værelser og tage sine lejeres penge uden konsekvenser. Indtil nu har lejeloven beskyttet fremlejegiveren fra at blive smidt ud af sin lejlighed trods talrige alvorlige huslejenævnssager. Det har derfor uhindret fortsat i årevis.

Fordi manden på Frederiksberg ikke ejer lejligheden, har lejerne heller ikke haft mulighed for at gøre krav i ejendommen. I Fogedretten har han erklæret sig insolvent, hvilket betyder, at 'der i praksis ingen konsekvenser' er, som det fremgår af forslagene fra Indenrigs- og boligministeriet.

Med de nye forslag vil det nu være muligt at smide udlejeren ud af lejligheden og sætte en stopper for, at udlejere i lignende sager kan tage høje indskud og beholde pengene uden konsekvenser.

»Det er vores bud på, hvordan vi kan løse det problem, som I på B.T. har afdækket, hvor nogen misbruger fremlejereglerne,« siger Kaare Dybvad.

Boligminister Kaare Dybvad har set B.T.s historie om udlejeren Morten D. Han har nu fulgt op på sit løfte om at stoppe denne type udlejere i at beholde sine lejeres penge. Foto: B.T.

For som ministeren selv formulerer det, er korttidsudlejning og fremlejetagere af eksempelvis enkeltværelser udsat for en langt større risiko på det private lejemarked.

De tre stramninger til lejeloven møder opbakning fra Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti og SF i forligskredsen, som skal godkende dem. Radikale Venstre er ikke vendt tilbage.

I Lejernes Landsorganisation er direktør for hovedstaden Claus Højte også overvejende positiv over for forslagene.

»Det er rigtig godt, at man nu begrænser de penge, som lejere har ude at svømme.«

Blandt de mere end 14 tidligere lejere på Frederiksberg, som mangler samlet over 400.000 kroner fra udlejeren, er forslagene også sød musik i deres ører.

Mange af dem har i adskillige år kæmpet for at få politiet, ejendomsselskabet Heimstaden og kommunale myndigheder til at reagere på deres sag uden held.