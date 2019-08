Spørgsmålene til justitsminister Nick Hækkerup (S) hober sig op.

Ministeren skal tirsdag i politisk samråd om den rekordlange sagsbehandlingstid, ofre for kriminalitet er udsat for.

Men nu bliver Nick Hækkerup også bedt om at forholde sig til, at nogen ofre for kriminalitet nu begår selvtægt, når poltiet ikke reagerer på deres anmeldelse.

I mandagens B.T. har den 57-årige familiefar Pelle Henning fortalt, at politiet ikke havde mulighed for at rykke ud, da nogen havde stjålet iPhone, pung og musikanlæg fra hans 16-årige søn. Derfor valgte han at begå selvtægt.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første kvartal af 2019 var sagsbehandlingstiden på 340 dage mod 212 dage i første kvartal 2007. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode.



»Politiet er hårdt presset, da de har fået flere og flere opgaver. Sagsbehandlingstiden af kriminalitet mod borgerne er steget markant, og politiet må lige nu prioritere, om de kommer, når folk anmelder noget kriminelt. Konsekvenserne kan uden tvivl være, at flere ender med at ville begå selvtægt. Det er noget, vi skal være meget opmærksomme på,« siger De Konservatives retsordfører, Naser Khader.

B.T. har den seneste tid afdækket, hvordan sagsbehandlingstiden af den borgervendte kriminalitet i form af indbrud, tyverier, røverier, sædelighedsforbrydelser og personfarlig kriminalitet er steget drastisk. I første kvartal af 2019 gik der i gennemsnit 340 dage fra anmeldelse til fældende afgørelse, mens der i første kvartal af 2007 blot gik 212 dage.

Ligeledes har B.T. kunnet bringe tal fra Rigspolitiet, der viser, at betjente i hele landet havde 832.939 overarbejdstimer til gode i juni. Det er en markant stigning i forhold til januar, hvor betjentene havde 537.000 timers afspadsering.

7. august oplyste Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, således, at han vil spørge ministeren om, hvordan han vil nedsætte ventetiden for kriminalitetsramte borgere, når politiet har så mange timers overarbejde til gode.

Nick Hækkerup reagerede på netop den del med mandag at slå fast, at regeringen vil bruge 130 mio. kr. på, at betjentene kan få udbetalt lidt over en halv million af overarbejdstimerne, da det vil have konsekvenser for politiets arbejde, hvis alle timerne skal afspadseres.

»Hvis en halv million overarbejdstimer skulle afspadseres, svarer det i runde tal til, at samtlige betjente i Fyns Politi skulle sendes hjem i et halvt år. Det er uholdbart,« siger ministeren til B.T.

Som B.T. også har afdækket, vil både Peter Skaarup og De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, bede ministeren forklare, hvordan Socialdemokratiets forslag om store ændringer i politiet skal lade sig gøre.

Før valget foreslog Socialdemokratiet eksempelvis 20 nye nærpoliti-enheder, mobile politistationer samt flere moderne landbetjente ud i lokalsamfundene.

Nick Hækkerup kan altså forvente et væld af spørgsmål under samrådet.