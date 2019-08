Rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg gør klogt i at få sagsbehandlingstiden af den personfarlige kriminalitet til at falde.

Som det afsløres i B.T., slår en ny handlingsplan fra Rigspolitiet og Rigsadvokaten fast, at både sagsbehandlingstiden og antallet af sagsbunker af denne type kriminalitet, der indebærer vold, voldtægter, røveri, blufærdighedskrænkelser og drab, skal nedbringes med 20 procent i år 2020.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil nøje følge med i, at politiet overholder den plan, rigspolitichefen selv har været med til at udforme.

»Vi vil følge med i, hvordan det går, og om det nu går i den rigtige retning. Det er jo rigspolitichefen og rigsadvokatens bud på, hvad der er realistisk,« siger Nick Hækkerup til B.T.

B.T. undersøger politiet I de seneste måneder har B.T. afdækket politiets stadigt stigende sagsbehandlingstider og det eskalerende antal overarbejdstimer, som medarbejderne skal afspadsere. I første kvartal af 2019 var sagsbehandlingstiden på 340 dage mod 212 dage i første kvartal 2007. I juni 2019 havde politiet i alt 832.939 overarbejdstimer til gode. B.T. har undevejs vist, hvilke konsekvenser det hårdt pressede politi har for borgerne. Du kan læse mere her: Nye chok-tal: Så vildt er politiets overarbejde eskaleret Nye tal: Ofre for kriminalitet venter rekordlang tid på politi og domstole

Så du vil vente og se, hvordan det går med at leve op til faldet på 20 procent i ofrenes ventetid?

»Vi skal ikke bare vente og se. Vi skal følge med i, hvordan det går. Men det er det, de har sagt kan lade sig gøre, og det har jeg absolut også en forventning om kan lade sig gøre, når de siger det,« lyder det fra ministeren.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, tvivler på, at politiets egen handlingsplan er nok til, at ofrene for den personfarlige kriminalitet oplever kortere ventetid.

»Hvis sagsbehandlingstiden nedsættes med 20 pct., er det selvklart ikke nok, da sagsbehandlingstiden i så fald stadigvæk vil være alt, alt for lang,« siger han.

Når de politiske partier til efteråret skal indgå nyt politiforlig, vil ministeren også have flere bud på tiltag, end der står i handlingsplanen.

»På sundhedsområdet er der for eksempel på kræft- og hjertesygdomme meget korte og specifikke behandlingstider. Og så har man på det brede sundhedsområde en udredningsgaranti og behandlingsgaranti. Jeg synes, at vi skal lade os inspirere af det ved nogle kriminalitetsformer, som vi har særlig fokus på,« siger Nick Hækkerup.