»Endnu engang er et menneskes liv sat på spil af en ussel flugtbilist.«

Sådan lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S), efter en politibetjent fredag aften blev påkørt af en flugtbilist i Aarhus V og kom alvorligt til skade:

»Jeg er forfærdet over at høre, at en ung betjent er blevet påkørt,« siger ministeren i en skriftlig kommentar til Ritzau.

»Endnu engang er et menneskes liv sat på spil af en ussel flugtbilist, og denne gang har det ramt en politibetjent i tjeneste – et af de mennesker, som hver dag går på arbejde for at passe på os alle.«

Den 31-årige betjent blev fredag aften ramt af en flugtbilist i forbindelse med en såkaldt eftersættelse, hvor den formodede flugtbilist allerede var på flugt fra politiet, og blev efterfølgende indlagt i kritisk tilstand.

Betjenten havde stået klar i et kryds til at lægge 'stop sticks' ud på kørebanen for at standse bilisten, men endte med at blive ramt af flugtbilisten, der ifølge politiet kørte 'i meget høj fart'.

Politiet oplyste fredag aften, at den formodede flugtbilist er 20-årige Mohamad Tarek Younes fra Hasle i Aarhus V.

Man har ledt efter ham siden – men han er endnu ikke fundet.

Her ses den efterlyste Mohamad Tarek Younes, der formodes at være flugtbilisten. Foto: Østjyllands Politi Vis mere Her ses den efterlyste Mohamad Tarek Younes, der formodes at være flugtbilisten. Foto: Østjyllands Politi

På Twitter har transportminister Benny Engelbrecht (S) også delt politiets efterlysning:

»Hjælp Østjyllands Politi med at finde denne eftersøgte i forbindelse med en påkørsel, der efterlod en betjent alvorligt kvæstet,« skriver han.

Også gruppeformanden for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, har skrevet om sagen på Twitter, hvor han skriver, at han ønsker 'lange, ubetingede fængselsstraffe' til vanvidsbilister:

»Det er naturligvis vigtigt, at politiet nu kan beslaglægge vanvidsbilisters køretøjer. Men det er faktisk vigtigere, at vanvidsbilisterne får lange ubetingede fængselsstraffe, krydret med udvisning, når det er muligt,« skriver han.

Hjælp @OjylPoliti med at finde denne eftersøgte i forbindelse med en påkørsel der efterlod en betjent alvorligt kvæstet.#politidk https://t.co/aQibVwqGbZ — Benny Engelbrecht (@BennyEngelbrech) June 19, 2021

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du ringe til Østjyllands Politi på telefonnummer 1-1-4.