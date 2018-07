Hvis man er dømt for seksuelle overgreb mod børn, så skal man ikke have retten til sine egne børn. Sådan lyder børne- og socialminister Mai Mercados (K) ønske til en ny lov.

Ministeren vil gøre det umuligt for pædofilidømte at have samvær med deres egne børn, ligesom den dømte heller ikke skal have mulighed for at have forældremyndigheden - helt eller delvist - over sine børn.

Mai Mercados udmelding kommer, efter B.T. gennem længere tid har sat fokus på overgreb i serien #Voldtaget. Her har de seneste dage handlet om de 28 pædofilidomme, der er faldet mellem januar 2016 og maj 2017. Dem har B.T. gennemgået og kan blandt andet konkludere, at mange pædofilidømte netop begår overgreb mod deres eget barn, stedbarn eller plejebarn.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

I en e-mail om det nye lovforslag, der skal fremsættes efter Folketingets sommerferie, skriver Mai Mercado til B.T.:

'Derudover ser jeg også et behov for at gøre det helt klart i lovgivningen, at pædofile ikke skal kunne få samvær med deres børn. Derfor vil jeg i næste folketingssamling fremsætte et lovforslag, der betyder, at hvis man er dømt for seksuelle overgreb mod børn, så kan man ikke få samvær med sit barn eller del i forældremyndigheden,' skriver Mai Mercado og uddyber:

'Begår du overgreb mod børn, mister du i min bog enhver ret til nogensinde at kalde dig selv forælder igen.'

Kuno Sørensen, psykolog hos Red Barnet, er ikke ovenud begejstret for ministerens forslag:

»Det er altid vigtigt at se på, om vi beskytter børn godt nok. Men helt at afbryde et barns kontakt til en forælder kan være skadeligt. I nogle sager vil det måske gavne, men i de fleste tilfælde har børnene behov for at kende deres forældre, mens de vokser op,« siger Kuno Sørensen, der trækker en parallel til, at mange adoptivbørn også føler et behov for at kende deres biologiske forældre.

Herunder kan du se B.T.s interaktive danmarkskort over voldtægtsdomme. Du kan navigere rundt i det ved at bruge musen eller dine fingre, hvis du læser med på mobil.

