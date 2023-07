I seks år har han ikke kunne sætte sine ben på dansk jord, men i 2024 kan Shuaib Khan, grundlæggeren og lederen af Loyal To Familia (LTF), igen rejse ind i Danmark.

Det huer bestemt ikke Justitsminister Peter Hummelgaard (S).

»Det har jeg det da ualmindeligt svært med, men det er nu engang domstolens afgørelse, at indrejseforbuddet har en afslutning,« siger han i det seneste afsnit af B.T.s podcast 'På Fersk Gerning'.

Bandelederen blev i 2018 idømt tre måneders fængsel og seks års ubetinget indrejseforbud for at true en betjent under den blodige konflikt mellem LTF og den rivaliserende bande Brothas.

Op mod 40-50 medlemmer af LFT – både i Danmark og Sverige – mødte op ved Københavns Byret i 2016, da Shuaib Khan var for retten i en anden sag. I dag er banden forbudt, og det er derfor ikke tilladt at iklæde sig tøj fra, eller på nogen anden måde at repræsentere, LTF.

Han kan i teorien komme tilbage til Danmark næste år. Hvad tænker du som Justitsminister om det?



»Jeg kan ikke sige så meget andet end – og det gælder Shuab Khan og andre ledende figurer i rocker- og bandemiljøet – at vi kommer til at sidde i struben på dem,« siger Hummelgaard.

LTF blev forbudt ved alle tre retsinstanser – senest Højesteret i 2021.

I podcasten bliver justitsministeren spurgt, om det overhovedet har haft en effekt, når flere af bandens medlemmer efter forbuddet er dømt for hårdkogt kriminalitet – som for eksempel drab.

»Man kunne forestille sig, at de (LTF, red.) havde haft endnu større succes med at rekruttere, hvis det ikke havde været for et forbud,« svarer ministeren, der ser en mulighed for, at et forbud vil fungere endnu bedre overfor en gruppering som Bandidos.

»Når det kommer til nogle af de bande- og rockergrupperinger, der lever meget mere af de tydelige og åbenlyse insignia, altså af at have tydelige klubhuse rundt omkring, så vil en eventuel forbudssag også have en endnu større effekt mod de grupperinger.

Du kan høre mere om et eventuelt i forbud mod Bandidos i 'På Fersk Gerning', hvor Hummelgaard også fortæller, om at være vokset op med folk, der har slået ihjel og er blevet slået ihjel: