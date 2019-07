Der er stadig ingen, der helt bestemt ved, hvad der gik galt lørdag, da en norsk familie blev ramt af et letbanetog ved en jernbaneoverkørsel i Trustrup i Østjylland.

Kunne det måske være en signalfejl, der gjorde, at klokken ikke ringede, og at advarselstrekanten ikke blinkede ved overkørslen? spurgte flere.

Men nej, det kan ikke lade sig gøre, gjorde Aarhus Letbanes direktør, Michael Borre, søndag klart over for Århus Stiftstidende.

»Når letbanen kommer kørende frem mod en overskæring med 75 kilometer i timen, så rammer toget et tændsted, der skal registrere, at toget kommer, og så går klokken i gang med at bimle, og der kommer blinkende lys i trekanterne, da det er en sikret overkørsel. Og så får føreren en bekræftelse på, at advarselsanlægget er tændt. Hvis han ikke får den bekræftelse, så nødbremser toget fra 75 kilometer i timen til 0 på meget kort tid,« sagde han.

Togulykke Djursland. Tirsdag den 9. juli 2019. Foto: Claus Fisker Vis mere Togulykke Djursland. Tirsdag den 9. juli 2019. Foto: Claus Fisker

Det skulle dog hurtigt vise sig, at det ikke var helt rigtigt.

Senere søndag måtte direktøren nemlig igen i Århus Stiftstidende gå ud med en præcisering.

En stor en af slagsen.

Letbanetoget nødbremser nemlig ikke automatisk, hvis advarselssignalet ikke virker. Føreren af toget skal selv registrere, at det ikke virker, og så skal han eller hun manuelt bremse toget.

Der er temmelig stor forskel på de to forklaringer, og det har nu fået den nye transportminister, Benny Engelbrecht (S), til at gå ud med en løftet pegefinger.

»Jeg kan konstatere, at undervejs i det her arbejde er Aarhus Letbane kommet til at give nogle tekniske informationer, som har vist sig ikke at være retvisende. Og jeg synes selvfølgelig, det er meget utilfredsstillende, at vi ikke som myndigheder holder os til, at det skal være Havarikommissionen, der skal være færdig med deres arbejde,« siger han til TV2.

I ulykken omkom to turister fra Norge. Der er tale om 34-årige Kim André Nielsen og syvårige Benjamin Sørvang Nielsen, som lørdag mistede livet.

Den efterladte familie har i det norske medie NRK offentliggjort rørende mindeord over de to dræbte. Dem kan du læse mere om her.