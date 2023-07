»Jeg kender folk, der er blevet slået ihjel.«

Sådan fortæller Justitsminister Peter Hummelgaard (S) i B.T.s podcast 'På Fersk Gerning'.

»Jeg kender folk, der har været med til at slå ihjel. Perifert godt nok, men ikke desto mindre nogen man gik i ungdomsklub med.«

I dag bestrider den 40-årige socialdemokrat hvervet som Justitsminister og dermed øverste chef for politiet. Men en del af barndomsvennerne fra Kastrup på Amager er altså endt på den anden side af loven.

»Det var et område, der hvor jeg voksede op, hvor langt de fleste var i arbejde. Men hvor der af mange forskellige årsager blev fremavlet et ungdomskriminelt miljø, hvor man godt kunne få ørerne i maskinen eller ende i en forkert livsbane, hvis man ikke så sig for« siger Hummelgaard, der beskriver miljøet som præget af en ungdomsrastløshed, der for nogen gled over i slagsmål, hærværk eller det, der var værre.

Du kan høre hele interviewet med Peter Hummelgaard her:





Selvom vennerne endte i unåde, så var der to årsager til, at Hummelgaard aldrig selv endte i slagsmål og småkriminalitet.

»Valget var for mig ikke særlig svært. Dels er jeg ikke særlig stor, hverken i højden eller bredden, siger Hummelgaard, og den anden årsag er ifølge Hummelgaard den vigtigste, nemlig indflydelsen fra hans forældre og bedsteforældre:

»Jeg er delvist vokset op hos min mormor og morfar, og det var noget, jeg blevet tæsket løs med – ikke i bogstavelig forstand, men i overført betydning – at hvis jeg skulle have et arbejde, så skulle jeg holde min straffeattest ren. Og derfor trak jeg mig væk fra det miljø,« fortæller han.

Dem, der valgte den anden vej, tænker du nogensinde på dem, når du laver politik?



»Ja, det gør jeg i høj grad«.

I den ungdomsklub, som Peter Hummelgaard gik i som barn, var der ifølge ham flere med tilknytning til rockerklubber, der forsøgte at rekruttere 'de mest fortabte af de yngste sjæle'.

En rekruttering, der stadig gør sig gældende på Amager, ifølge Hummelgaard.

I podcasten bliver justitsministeren også spurgt til den berygtede LTF-leder Shuaib Khan, et muligt forbud mod Bandidos og en legalisering af hash som en del af kampen mod banderne.