Københavns Politi efterforsker sag om femårig piges død på fuld tryk, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Den unge bilist, der onsdag flygtede efter at have påkørt en lille pige og hendes mor på Frederiksberg, kaldes en kryster af justitsminister Nice Hækkerup (S).

Den femårige pige mistede livet ved ulykken, der skete på Peter Bangs Vej onsdag eftermiddag.

Mindre end et døgn efter hændelsen reagerer justitsministeren med en kommentar.

- Jeg har ikke ord for, hvor tragisk familiens tab er, og jeg har sjældent set magen til fej og krysteragtig adfærd, når bilisten samtidig flygter fra stedet, siger han i en udtalelse i en mail torsdag morgen.

Justitsministeren udtaler sig desuden om det konkrete arbejde, som Københavns Politi er i gang med, hvilket er usædvanligt.

- Politiet efterforsker selvfølgelig sagen på fuld tryk, så flugtbilisten kan blive retsforfulgt så hurtigt som muligt, udtaler Nick Hækkerup i en mail.

Ud over at udtrykke medfølelse med familien til den lille pige benytter ministeren lejligheden til at minde om de initiativer, som regeringen for mere end et halvt år siden lancerede imod såkaldt vanvidsbilisme.

De blev præsenteret i februar og handler blandt andet om konfiskation af biler og om skærpet straf ved chikanekørsel og ved kapkørsel.

Udførelsen blev dog forsinket og derefter lagt over i de igangværende forhandlinger om et politiforlig. I begyndelsen af oktober annoncerede Nick Hækkerup, at han var klar til at udskille emnet fra forhandlingerne og gå i aktion hurtigt.

I torsdagens mail skriver ministeren blandt andet:

- Vi skal tage bilerne fra dem, skærpe straffene markant, og hvis de er udlændinge, skal de i videst muligt omfang udvises af Danmark.

Onsdag aften efterlyste Københavns Politi bilisten offentligt med navn og foto. Det er den 21-årige Helmi Mossa Hameed. Han stak af til fods.

/ritzau/