Socialminister Astrid Krag (S) vil ikke tage stilling til, om dommen over Britta Nielsen er for mild.

I 25 år svindlede Britta Nielsen sin arbejdsplads Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, før det blev opdaget.

Siden sagen kom frem i efteråret 2018, er der dog rettet op i Socialstyrelsen.

Det forsikrer social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Der er selvfølgelig sket ting i både Socialstyrelsen og ministeriet, der handler om at stramme op på arbejdsgange og procedurer, for at sikre at vi ikke kommer til at se sådan en sag igen.

- Der er blevet oprettet de nødvendige funktionsadskillelser, så der i fremtiden ikke vil være nogle enkeltmedarbejdere, der sidder, som Britta gjorde.

- Hun havde flere roller, der gjorde, at hun både kunne udmønte tilskud, ændre i kontonumre og udbetale tilskud. Det kan man ikke længere, siger ministeren.

Tirsdag faldt der dom over Britta Nielsen. Hun blev idømt seks år og seks måneders fængsel for at have svindlet styrelsen for 117 millioner kroner.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, skriver efter dommen, at den virker mild.

- Blot 6,5 års fængsel til Britta Nielsen for at have svindlet den danske stat og de mest sårbare grupper i samfundet for over 100 millioner kroner. Det virker umiddelbart som en mild straf, skriver han.

Astrid Krag vil dog ikke tage stilling til, om dommen er mild.

- Jeg skal ikke gøre mig til dommer. Det har vi domstolene til, siger hun.

Britta Nielsen vil ikke anke dommen, men anklagemyndigheden har to uger til at overveje, om den vil anke.

Uanset er der stadig et retligt efterspil i sagen. For Britta Nielsens tre børn er blevet tiltalt for groft hæleri for cirka 51 millioner kroner for at have modtaget penge fra svindlen. Sagen mod børnene begynder i marts.

