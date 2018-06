To er dræbt i en ulykke tirsdag, hvor en minibus er blevet ramt af et tog ved en jernbaneoverskæring nær Varde.

Det oplyser Mads Dollerup-Scheibel, der er kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Et tog har tirsdag eftermiddag ramt en minibus med to personer ved en jernbaneoverskæring ved Sig nord for Varde. De to personer i minibussen er blevet dræbt i ulykken, oplyser kommunikationsmedarbejderen.

Ulykken er sket ved Vardevej, der krydser jernbanen mellem Sig og Tistrup.

Jernbaneoverskæringen var ubevogtet - altså uden en bom.

Ifølge politiets oplysninger var der kun to personer i minibussen. Ingen andre skal være kommet til skade ved ulykken.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 13.10, og politi og redningsmandskab er klokken 14 stadig på stedet.

De nærmere omstændigheder omkring ulykken kendes endnu ikke.

Indtil videre kan politiet ikke oplyse de dræbtes køn eller alder.

Arriva skriver på sin hjemmeside, at tog mellem Varde og Esbjerg med afgang klokken 13.30 og 14.30 er aflyst grundet en påkørsel.

/ritzau/