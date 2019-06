Et ukendt antal personer er kommet til skade i et ifølge politiet alvorligt færdselsuheld nord for Struer.

En minibus er lørdag formiddag kørt sammen med en personbil ved Odby, Thyholm. Der er tale om et "alvorligt færdselsuheld" med flere tilskadekomne, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

På grund af sammenstødet er hovedvejen helt spærret. Derfor skal trafikanter i stedet køre ad Gammel Landevel og Polarisvej.

Politiet ønsker klokken 11.45 ikke at udtale sig om situationen.

Det er ikke oplyst, hvor mange personer der er kommet til skade. Det er også uvist, hvor alvorligt kvæstet de involverede parter er.

De to køretøjer er kørt sammen ved 50,7-kilometerstenen.

Der er ingen meldinger om, hvornår strækningen igen kan passeres.

