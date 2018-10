Uheld på Sønderjyske Motorvej har krævet mindst ét liv, oplyser politi. Både person- og lastbil er involveret.

Vojens. Mindst én person er omkommet og flere er kvæstet i forbindelse med en trafikulykke mandag eftermiddag på Sønderjyske Motorvej.

Det oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ulykken involverer både personbiler og en lastbil, oplyser vagtchefen.

Det er sket i sydgående retning nord for afkørsel 68 Vojens.

Politiet er på vej til stedet og kan omkring klokken 17.30 ikke oplyse yderligere om antallet af tilskadekomne, hvor hårdt de er kvæstet og involverede køretøjer.

Syd- og Sønderjyllands Politi sendte på Twitter omkring klokken 18.00 en opfordring ud om ikke at tage billeder af ulykkesstedet af hensyn til pårørende og tilskadekomne.

På Twitter skriver Vejdirektoratet:

- På E45 Sønderjyske Motorvej i retning mod Aabenraa er der spærret mellem afkørsel 67 og 68 på grund et uheld. Vi forventer tidligst at kunne åbne igen sent på aftenen.

Ulykken er den anden på Sønderjyske Motorvej mandag, efter at en tankvogn med anhænger om morgenen bragede ind i midterautoværnet. Her kom chaufføren lettere til skade.

Vejen blev som konsekvens spærret i begge retninger i løbet af hele morgenen og eftermiddagen, hvilket medførte lange køer på strækningen.

Sønderjyske Motorvej var netop blevet delvist genåbnet, da det andet uheld fandt sted.

Oprydningsarbejdet fra det første uheld blev blandt andet kompliceret af, at tankvognen indeholdt brændbar væske.

/ritzau/