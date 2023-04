Lyt til artiklen

Voldsomme overskridelser af fartgrænserne er ikke noget særsyn på den københavnske vestegn.

Efter reglerne for vanvidskørsel blev strammet for præcis to år siden, har Københavns Vestegns Politi beslaglagt over 128 køretøjer, oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Det svarer til mere end én beslaglæggelse om ugen, og så sent som i onsdags fik det konsekvenser for føreren af en leaset luksusbil af mærket Bentley.

Føreren blev målt til at køre mindst 106 kilometer i en byzone i Ishøj onsdag morgen. Det er over dobbelt så hurtigt som den tilladte fartbegrænsning, og han blev derfor sigtet for vanvidskørsel.

Ifølge Københavns Vestegns Politi var den omtalte Bentley en 2,5 ton tung SUV med en seksliters 12-cylindret turbomotor med over 600 hestekræfter. Den blev beslaglagt på stedet og transporteret væk.

Føreren, som havde leaset bilen, protesterede dog over beslaglæggelsen, og spørgsmålet blev derfor indbragt for Retten i Glostrup torsdag. Først senere skal anklagemyndigheden tage stilling til tiltalen mod føreren.

Ifølge stramningerne for vanvidskørsel, som trådte i kraft den 31. marts 2021, er udgangspunktet 20 dages fængsel, frakendelse af kørekortet i tre år og konfiskation af bilen.

Dertil kan komme et stort erstatningskrav mod føreren fra leasingselskabet, hvis retten konfiskerer den dyre luksusbil.

Københavns Vestegns Politi oplyser, at de i forbindelse med de mere end 128 beslaglæggelser har sigtet samme antal personer for vanvidskørsel, og de fleste på grund af spirituskørsel med en promille over 2,0, hvilket lovstramningen også omfatter.

Mange sigtelser drejer sig hertil om for høj fart – typisk over 100 procent i byzoner. De øvrige er sigtet for en kombination af påvirkethed, fart, kørsel uden hensyn til andre trafikanter og uagtsomt manddrab.

Så sent som samme dag, som Bentleyen blev beslaglagt, blev en 27-årig mand varetægtsfængslet efter et voldsomt færdselsuheld aftenen før på Roskildevej i Taastrup.

Ulykken medførte, at modparten døde af sine kvæstelser. Mistanken går indtil videre på spirituskørsel og al for høj fart.

»Høje hastigheder i byer, tårnhøje promiller og hensynsløse kørsler med fare for andres liv og førlighed er vanvittigt, og det kommer vi fortsat til at have et stærkt fokus på,« siger leder af færdselsafdelingen politikommissær Claus Stoltenberg fra Københavns Vestegns Politi i pressemeddelelsen.