Flertal stemte dog for, at flere år med voldtægter af nu kærester skulle udløse indespærring på ubestemt tid.

Skønt det lykkedes advokat Christina Schønsted at overbevise enkelte medlemmer i et nævningeting i Østre Landsret, var det ikke nok til at undgå, at hendes klient skal spærres inde på ubestemt tid.

Østre Landsret valgte mandag at idømme en 36-årig mand forvaring for et stort antal voldtægter, som han over en årrække begik med kvinder, som han var i kæresteforhold med.

Samme dom fik manden i november sidste år, da Retten i Glostrup afsagde dom i sagen. Manden valgte at anke dommen med påstand om frifindelse.

Men da landsretten mandag formiddag afsagde kendelse om skyld i sagen, var den i store træk i overensstemmelse med byrettens kendelse. Advokat Christina Schønsted gik derfor efter en fængselsdom udmålt i år frem for den dom til forvaring, som var kravet fra anklagemyndigheden.

Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, som gives i stedet for en almindelig fængselsstraf til personer, som vurderes at udgøre en særlig fare.

For at kunne idømme forvaring skal der desuden være begået grov personfarlig kriminalitet, og retten skal finde det nødvendigt at anvende forvaring i stedet for fængsel som led i at beskytte samfundet mod denne fare.

En forvaringsdømt opholder sig i et fængsel og kan med jævne mellemrum få prøvet sin sag ved retten, hvad angår spørgsmålet om prøveudskrivning - altså løsladelse.

I et nævningeting ved landsretten medvirker tre juridisk uddannede dommere og ni nævninger, som er almindelige borgere uden juridisk baggrund.

Hvad angår spørgsmålet om straf, har hver af de juridiske dommere tre stemmer, mens hver nævning har en stemme - 18 stemmer i alt.

Ifølge Christina Schønsted var der et mindretal blandt rettens medlemmer, som ikke ville idømme manden forvaring.

- Der var fire stemmer for, at han i stedet skulle idømmes en straf på syv års fængsel. Men der var 14 stemmer for forvaring, fortæller Christina Schønsted.

Landsrettens dom er i udgangspunktet endelig og kan ikke ankes til Højesteret. Det vil kræve en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

