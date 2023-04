For en stund blev Ryparken Station i hovedstaden søndag eftermiddag afspærret og lukket. Togene kørte blot forbi. Uden at sætte passagerer af eller tage flere med.

Årsagen var, at Københavns Politi arbejdede på stedet, efter en mindreårig pige var blevet udsat for gaderøveri.

Det oplyser vagtchef ved politikredsen Dyre Sønnicksen til B.T.

Han uddyber, at politiet modtog anmeldelsen klokken 16.41 og straks rykkede ud. Her fandt de pigen, der er under 15 år gammel.

»Nu er vi i gang med at efterforske sagen. Vi skal have kortlagt hændelsesforløbet og udfinde en eller flere gerningsmænd. Noget tyder på, at der har været flere,« siger han.

Der er ingen meldinger om, at der skulle have været våben involveret i røveriet. Ligeledes lyder det, at pigen ikke umiddelbart er kommet til skade.

»Der er blevet taget kontakt til hendes forældre og de sociale myndigheder, og så er hun blevet afhørt,« siger vagtchefen.

Politiet er kort før klokken 19 ikke længere til stede i området. Togene stopper også på stationen igen.

