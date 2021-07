En mindreårig dreng erkender at stå bag tre brande i Sønderborg-området.

Søndag eftermiddag blev han således anholdt, sigtet og atter løsladt, efter politiet om morgenen havde modtaget en anmeldelse om en mulig forsætlig brandstiftelse på Nydamskolen i Vester Sottrup.

Anmeldelsen indkom klokken 08.27, og på stedet kunne beredskab og politi konstatere, at branden formentlig var sat i gang i nogle træpaller, der var stablet op ad bygningens nordlige gavl.

Branden nåede kortvarigt at brede sig til bygningen, førend flammer og gløder var slukket omkring klokken 8.45, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Heri lyder det, at den efterfølgende brandundersøgelse og efterforskning førte til, at man senere samme dag kunne anholde drengen.

Under afhøringen erkendte han at stå bag branden søndag – samt to mindre brande fredag.

Efter afhøringen blev han løsladt, men sigtelsen opretholdes. Senere vil anklagemyndigheden tage stilling til, om han skal tiltales.

På grund af drengens alder er Sønderborg Kommune involveret i sagen. Kommunen sørger for, at drengen tilbydes professionel hjælp.