Politi, ambulance og brandvæsnet er torsdag aften massivt til stede i Roskilde Lufthavn.

Det skyldes, at en person i et mindre fly, et piper-fly, er landet forkert.

I stedet for landingsbanen endte flyet i græsset, oplyser Midt- og Vestsjælland Politi til B.T.

Ingen personer er dog kommet til skade.

Ikke desto mindre er man af sikkerhedsmæssige årsager talstærkt til stede i lufthavnen.

Ifølge politiet befandt en person sig i flyet.

Det er også, hvad man kan sige for nu.

Hændelsen – og de nærmere omstændigheder – bliver undersøgt nu, og derfor venter politiet med at sige yderligere.

