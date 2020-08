Trines søn blev jagtet gennem Fælledparken af en stor gruppe unge med anden etnisk baggrund end dansk. Hun undrer sig over, at politiet ikke har gjort mere for at sikre de unge.

I flere artikler har B.T. fortalt om tre episoder, hvor unge er blevet overfaldet af andre unge i Fælledparken.

Politiet tøver med at kæde sagerne sammen, men faktum er, at alle tre overfald er begået samme sted i samme uge, og at der i alle sagerne optræder en stor gruppe unge med indvandrerbaggrund.

Københavns Politi ønsker ikke at stille op til interview og har først fortalt offentligheden om de tre overfald, når B.T. har spurgt direkte ind til dem. Og nu fortæller en dybt bekymret mor om en fjerde episode, der var tæt på at ende galt.

Moren hedder Trine, og af hensyn til sin søn ønsker hun ikke at stille op med efternavn og billede.

Den 4. august tog hendes 15-årige søn hen for at mødes med en kammerat. De aftalte, at han skulle sove hos kammeraten.

Sønnen og hans ven valgte den aften at tage hen til Tårnlegepladsen i Fælledparken. Der var mange unge samlet, og blandt de unge var der ifølge Trines søn en gruppe på 14-15 med indvandrerbaggrund.

Trine havde været tryg nok ved at sende sin søn afsted, men klokken 01.00 fik hun en opringning, hun sent vil glemme.

»Min dreng fortæller, at han er blevet jagtet af 14-15 unge. Han har søgt tilflugt på Rigshospitalet, og at politiet har været og tale med ham,« fortæller hun.

Sønnen, der ønsker at være anonym, fortæller at han følte sig truet af de unge og derfor løb hen på Rigshospitalet, der ligger lige ved siden af. Han kontaktede politiet, der sagde de ville tage hen i Fælledparken.

Senere kom han i tanke om, at han havde efterladt sin taske hos en kammerat, og da han gik tilbage til Tårnlegepladsen for at hente tasken, stod gruppen der stadig. Nu var de i færd med at brænde ting af på legepladsen, og da de fik øje på ham, løb de efter ham.

Igen søgte han tilflugt på Rigshospitalet og ringede til politiet for anden gang, hvilket resulterede i, at en patruljebil eskorterede ham og kammeraten hen til bussen.

Trines søn er langt fra den eneste, der har haft problemer på Tårnlegepladsen i Fælledparken. En anden bekymret forælder, som B.T. har været i kontakt med, fortæller uafhængigt af Trine, at næsten præcis det samme skete for hans søn dagen før.

Hans søn blev antastet ved Tårnlegepladsen af syv-otte unge, der krævede at få hans kasse med øl. Da han svarede nej, blev han slået på tindingen og på kæben, hvorefter han også søgte tilflugt på Rigshospitalet.

Politiet kom også hen og talte med ham, men gruppen af unge fortsatte tilsyneladende med at chikanere og overfalde andre unge.

Den 8. august blev en 17-årig dreng med anden etnisk baggrund end dansk udsat for et groft overfald. Han blev tildelt adskillige knytnæveslag i hovedet, så han væltede omkuld, hvorefter de sparkede og slog ham adskillige gange for til sidst at trampe ham i hovedet, mens han lå ned og var bevidstløs.

Han blev også slået i hovedet med en Smirnoff-vodkaflaske af glas, hvilket medførte, at han brækkede næsen, overkæben, fik brud på to tænder og to flænger på undersiden af læben, , der skulle syes.

Et døgn efter blev en anden 17-årig dreng slået og trampet på, og også i den sag blev voldshandlingerne begået af en større gruppe.

En 15-årig dreng blev senere anholdt og sigtet for overfaldet den 8. august, men politiet har ikke pågrebet resten af gruppen. Det ikke er slået fast, at der er tale om de samme gerningsmænd, men det er noget politiet undersøger.

'I sager som disse undersøger vi altid, om der skulle være en sammenhæng med andre sager i området omkring gerningsstedet,' lyder det i et skriftligt svar fra Københavns Politis presseafdeling.

At de samme unge, der jagtede Trines søn, muligvis står bag de grove overfald samme uge, skræmmer Trine.

»Jeg har det forfærdeligt, og det er et traume for min søn. Det er en grotesk situation, og det er ikke trygt. Man tør ikke sende sine børn gå ud i verden, når verden bliver grimmere og grimmere,« siger den bekymrede mor.

Hun mener, at politiet burde være mere massivt til stede i de områder, hvor de unge færdes om natten.

»Har de overhovedet være dernede? Det virker som om, de ikke har taget det alvorligt. Der skal åbenbart blod på bordet, før de gør noget.«