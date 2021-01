Sognepræsten fra Hedehusene Sogn er mistænkt for at have dræbt sin kone. Hvor efterlader det byens borgere, når deres præst er mistænkt for mord?

En af dem, der har været under Thomas Gotthards vinger, er Mathias Nicolaisen. Han blev konfirmeret af Thomas Gotthard i 2015 – og det efterlader ham et mærkeligt sted.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

»Først troede jeg ikke på det. Det fjerner lidt af det håb, jeg forbinder med kirken, for han er jo det mest religiøse menneske, jeg har haft en relation til. Så selvfølgelig tænker jeg over mit forhold til kirken, når præsten, der lærte mig om de ti bud, er sigten for drab« forklarer Mathias Nicolaisen.

Han forklarer også, at Thomas Gotthard var den mand, der lærte ham om de ti bud – Thomas Gotthard forsikrede i 2015 alle sine konfirmander om, at de kom til at bryde de ti bud, men at det var okay, så længe de angrede.

Her forklarede han til Mathias Nicolaisen, at de uden undtagelse ville komme til at bryde de ti bud.

Hvis Thomas Gotthard ender med at blive dømt for at have myrdet sin 43-årige kone, så er det i hvert fald et brud på det femte bud: 'Du må ikke slå ihjel'.

DE TI BUD 1. Du må ikke have andre guder end mig 2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn 3. Du skal holde hviledagen hellig 4. Du skal ære din far og din mor 5. Du må ikke slå ihjel 6. Du må ikke bryde ægteskabet 7. Du må ikke stjæle 8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste 9. Du må ikke begære din næstes hus 10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til

Thomas Gotthard er varetægtsfængslet på tredje måned – han er sigtet for at have myrdet den 43-årige psykolog Maria From Jakobsen, som var hans kone. Politiet leder fortsat efter liget.

»Du får ikke et større skel. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set en teologiuddannet person sidde på anklagebænken i en drabssag, og en person, som i øvrigt må forventes at have et helt andet moralsk kompas end gennemsnitsforbryderen,« siger den tidligere efterforsker hos Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk.

Maria From Jakobsen forsvandt fra sit hjem på Nialsvej i Frederikssund 26. oktober 2020. I første omgang hed det sig, at den 43-årige psykolog var gået fra hjemmet i 'stærkt nedtrykt tilstand'.