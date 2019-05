Lørdag morgen stod Mimi Jakobsen op til en ubehagelig overraskelse. På hendes hoveddør hang en seddel med ordet 'nazisvin'

»Nu kan det være nok!«

Sådan lyder reaktionen fra Mimi Jakobsen, efter at ukendte gerningsmænd natten til lørdag har sat en seddel med hagekors og ordet 'nazisvin' på hendes hoveddør.

»Det har på intet tidspunkt været sjovt det her, men at komme op til min private bolig og smække sådan noget op, det er for meget,« siger Mimi Jacobsen til B.T. og tilføjer, at hun har anmeldt sagen til politiet.

Det var i onsdagens udgave af Aftenshowet på DR, at Mimi Jakobsen og Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan endte i et verbalt slagsmål der mundede ud i, at Rasmus Paludan kaldte den tidligere CD-formand for 'nazisvin'.

Siden har hun efter eget udsagn modtaget et overvældende antal af »sympatitilkendegivelser.«

»Men jeg har også modtaget hademails fra folk, der kalder mig for gamle nazi-luder og nazi-so, ligesom der også er nogen, der har taget det sidste billede af min far og jeg og redigeret ham om til Hitler,« fortæller en tydelig chokeret Mimi Jakobsen til B.T. lørdag aften.

Hun er selv overbevist om, at chikanen er et forsøg på at få hende til at tie stille, men det har hun ikke i sinde at gøre.

»Det er det sidste, jeg gør. Det her må vise, at der netop er behov for at sige fra,« siger hun.

Det var Mimi Jakobsen mand, der opdagede sedlen på hoveddøren lørdag morgen klokken 07.00.