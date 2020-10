Sammen med fire andre udgav en 20-årig mand sig for at være fra politiet, når de ringede deres ofre op.

En 20-årig mand straffes med fængsel i tre år og tre måneder for at have bedraget folk med psykisk handicap og ældre mennesker for i alt 5,1 millioner kroner.

Det er blevet afgjort i Retten i Lyngby fredag.

- Det er de mest sårbare, det er gået ud over, siger dommer Jette Christiansen om afgørelsen.

Sammen med fire andre mænd, som allerede er dømt i sagen, ringede den 20-årige til ofrene og udgav sig for at være fra politiet.

Dermed udnyttede de ofrenes autoritetstro og fik dem til at udlevere personlige oplysninger som for eksempel adgangskoder til NemID.

Med de oplysninger optog den 20-årige Darioush Palasz blandt andet lån hos kviklånsfirmaer, som blev udbetalt til konti, som han og de fire andre i sagen var i kontrol over.

Efterfølgende blev pengene hævet i banken.

Darioush Palasz har modtaget dommen.

/ritzau/