Den 64-årige svindelmistænkte Britta Nielsen kunne muligivis være blevet stoppet tidligere. Bagmandspolitiet, SØIK, blev nemlig allerede i 2012 underrettet om mistænkelige overførsler.

Det skriver Statsadvokaten for Særlig International og Økonomisk Kriminalitet, Søik, i daglig tale Bagmandspolitiet, i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at SØIK allerede for seks år siden modtog en henvendelse om en række mistænkelige transaktioner fra en konto i Social- og Integrationsministeriet til en konto, der tilhørte Britta Nielsen. Bagmandspolitiet indrømmer dermed, at sagen blev fejlbehandlet.

Det oplyser chefen for SØIK, statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Britta Nielsen ses her ved en hesteauktion i 2007, hvor hun købte føllet Minnie for 175.000 kr. Foto: Wiegaarden Fotostudie Vis mere Britta Nielsen ses her ved en hesteauktion i 2007, hvor hun købte føllet Minnie for 175.000 kr. Foto: Wiegaarden Fotostudie

»I forbindelse med efterforskningen af den aktuelle svindelsag kan jeg helt nøgternt konstatere, at det daværende SØK blev advaret om nogle mistænkelige kontooverførsler tilbage i oktober 2012,« siger statsadvokaten og fortsætter:

»Oplysningerne blev ikke efterforsket hos SØK, men alene oversendt til SKAT som en sag om mulig skatteunddragelse. Efter min vurdering var det en fejl,« siger han.

Advarslen fra 2012 om mistænkelige kontooverførsler drejer sig om i alt fem millioner kroner, som blev overført til den hovedmistænktes privatkonto og en erhvervskonto til et stutteri, som den 64-årige er indehaver af.

Ud over at varsko SKAT blev der ifølge statsadvokaten altså ikke iværksat en egentlig efterforskning parallelt hos det daværende SØK for seks år siden. Det var en fejl, konstaterer Morten Niels Jakobsen.

Britta Nielsen ses her i samme båd som de tre personer, der er sigtet for hæleri. Privatfoto Vis mere Britta Nielsen ses her i samme båd som de tre personer, der er sigtet for hæleri. Privatfoto

»Jeg kan frygte, at den hovedmistænkte dermed fik mulighed for at kunne fortsætte den formodede svindel, der måske kunne have været stoppet på et tidligere tidspunkt. Det kan jeg af gode grunde ikke vide noget om, men jeg kan helt nøgternt konstatere, at der var tale om en fejl, da advarslen ikke blev efterforsket til bunds.«

»Den berettigede advarsel blev ganske enkelt fejlbehandlet,« siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.

Siden den overhørte advarsel forsvandt i omegnen af 28 millioner kroner af de i alt cirka 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

I pressemeddelelsen oplyser SØIK også, at de inden for de seneste to uger har fået helt nye oplysninger om mistænkelige overførsler fra 1997.

Dermed regner de med, at Britta Nielsen har svindlet i længere tid end fra 2002, som det først har været antaget.

»Vores efterforskning tyder på, at den mistænkte har svindlet i en længere årrække end først antaget. Nemlig helt tilbage til 1997. Det betyder også, at vi forventer, det samlede beløb kan blive højere end 111 millioner kroner,« siger Morten Niels Jakobsen.