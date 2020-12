Nu er der nyt i sagen om kunsthandler og millionær Reidar Osen, der for fem år siden blev kidnappet og mishandlet.

En person er dømt og en anden er frifundet for bortførslen.

Der er tale om en 37-årig mand, som er dømt for både kidnapning og røveri af Reidar Osen og har fået fem år og fire måneders fængsel. En 32-årig polak er frifundet for alt, der har med Reidar Osen at gøre, men dømt for groft røveri af en anden mand, Petter Slengesol.

En strafudmåling og en frifindelse, som Reridar Osen i dag er meget oprørt over:

»Jeg er vældig skuffet. Det vil være en stor skam, hvis denne sag kun ender med få års fængsel. Men jeg hæfter mig ved, at dommeren vil dømme de 37-årige, så regner jeg med at påtalemyndighederne vil anke sagen,« siger Reidar Osen til NRK.

Han mener, at tiltalen for røveri er alt for mild, og at både den 32-årige og den 37-årige burde være tiltalt for bortføring og organiseret kriminalitet.

Desuden mener han, at broren til den 32-årige polak, også burde dømmes i sagen, da han iføleg Reidar Osen også har været involveret. Derfor ærgrer Reidar Osen sig over, det, som han mener, er dårligt politiarbejde.

Reidar Osen og Petter Slengesol blev begge brutalt overfaldet i Bergen i 2015 med ni måneders mellemrum, og det er først nu, fem år senere, der er faldet dom i sagen.