Lastbilschauffør Klavs Nielsen behøvede ikke morgenkaffen til at vågne, da han i fredags klokken cirka 06:30 var vidne til en afsindig hasarderet overhaling tæt ved Hammel ved Aarhus.

Klavs var netop drejet fra i en rundkørsel og var ved at komme op i fart, da han ser en modkørende lastbil dukke frem fra svinget knap 100 meter længere fremme.

»Da vi er lige ved at passere hinanden, så blinker han til mig. Først troede jeg det var for at hilse, men det var det så ikke,« siger Klavs Nielsen til B.T.

I samme sekund brager en lille sort Renault Clio forbi Klavs og hans 18,7 meter lange lastbil.

Den når i sikkerhed ind foran hans enorme lastbil få hundrededele af et sekund inden den ellers var blevet frontalt torpederet af lastbilen i den anden side af vejen. Klavs Nielsens kamera fangede hele episoden.

43-årige Klavs Nielsen fangede en særdeles hasarderet overhaling på video. Nu håber han chaufføren har fået sig en forskrækkelse og fremover tænker sig om. Vis mere 43-årige Klavs Nielsen fangede en særdeles hasarderet overhaling på video. Nu håber han chaufføren har fået sig en forskrækkelse og fremover tænker sig om.

På videoen kan man se, at Klavs Nielsen netop drejer fra i en rundkørsel, hvorefter han så langsomt kommer op i fart. Han er dybt chokeret over, at føreren i den sorte personbil forsøger en overhaling der.

»Der er dobbelt optrukne linjer på hele den strækning fra rundkørslen ned til Randersvej. Det er der, fordi man simpelthen ikke kan se, hvad der kommer, hvis han overhaler,« siger han og fortsætter:

»Det er helt sindssygt og rent held, at han ikke bliver ramt af den modkørende lastbil.«

Klavs Nielsen forklarer, at han ikke så føreren eller nummerpladen, som heller ikke kan ses på videoen.

»Det er ikke bare til fare for ham selv, men også andre. Jeg håber virkelig, at nogen der kender ham kan genkende bilen og skælde ham ud,« siger Klavs.

Klavs Nielsen forklarer, at vanvittige bilister, som tager vilde chancer, desværre ikke er en sjældenhed.

»Jeg oplever ofte den slags. Det her var i den grelle ende, men hasarderet kørsel ser jeg næsten dagligt,« siger han og fortsætter:

»Så sent som i sidste uge så jeg en varebil, der var lige ved at kollidere med en modkørende, fordi han ikke ville trække ind mellem mig og en forankørende bil, selvom der var fint med plads. For en måneds tid siden trak en lastbil, der kørte med transportable toiletter lige ind foran mig, så jeg selv måtte bremse, så han ikke ramte mig. Der var jeg sgu vred,« siger han.

Klavs Nielsen har 14 års erfaring som lastbilschauffør og han kan mærke, at danskerne er blevet betydeligt ringere til at køre bil over de seneste år.

»Ja, det er blevet værre. Man skal slet ikke skære alle over en kam, men danskere er generelt ikke særligt dygtige bilister. Jeg har ofte kørt i Tyskland og jeg kan simpelthen mærke det bliver meget bedre syd for grænsen,« siger han og medgiver, at der skam også er danske lastbilchauffører, der kører helt hasarderet.

Han undrer sig over, hvorfor folk risikerer livet i trafikken på den måde.

»Havde han ventet 30 sekunder, så kom der et stykke, hvor han let kunne overhale. Vil man helst et minut før på arbejde eller komme levende hjem til familien? Jeg ved godt hvad jeg ville vælge,« siger Klavs Nielsen.