Devon Dalio, der er søn af Bridgewater Associates-hedgefondejer og milliardær 71-årige Raymond Dalio, er torsdag afgået ved døden.

42-årige Devon Dalio kørte sin Audi ind i en Verizon-butik, hvorefter bilen brød i brand.

Det skriver New York Post.

Uheldet skete i byen Greenwich i Connecticut.

Det var torsdag eftermiddag, at milliardærsønnen kørte sin bil ind igennem fronten på Verizon-butikken ved et indkøbscenter, hvorefter butikken næsten blev total smadret.

Dalio krydsede angiveligt først ind over parkeringsafmærkning, hvorefter han kørte over en kantsten, ramte dørene på butikken og fortsatte helt ind i butikken.

Efterfølgende skulle bilen være brudt ud i brand, og da politiet ankom til stedet, var butikken røget helt til.

Politiet i Greenwich mener, at benzintanken på bilen formentlig er bristet, da bilen kørte ind i butikken.

Medarbejderne i butikken slap ud uden skader.

I et opslag på Twitter skriver faren, Raymond Dalio, at ’familien sørger og forsøger at komme igennem denne svære tid, og at de ønsker, at der ikke bliver taget kontakt til dem på nuværende tidspunkt.’

Raymond Dalio startede sin hedgefond tilbage i 1975.