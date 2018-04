Årelangt opgør i Vestre Landsret er endt med, at Pindstrup Mosebrug får tilkendt stor erstatning.

Viborg. Miljøstyrelsen skal betale 40 millioner kroner i erstatning, fordi styrelsens indgreb over for Pindstrup Mosebrug på Djursland var for vidtgående.

Sådan lyder en dom onsdag fra Vestre Landsret. Dommerne har vurderet, at myndighederne gik over stregen, da Pindstrup Mosebrug blev forhindret i at indvinde spagnum i Lille Vildmose.

Sagen går helt tilbage til 2006. Dengang sagde myndighederne stop for Pindstrup Mosebrugs aktiviteter på arealer, som virksomheden enten ejede eller havde lejet.

Indgrebet skyldtes frygt for, at højmoser nær arealerne kunne blive skadet af indvindingen af spagnum. Højmoser er en meget sjælden naturtype i Danmark og er særligt beskyttet.

Landsretten fastslår imidlertid, at Miljøstyrelsen gik for vidt. Det var ikke nødvendigt at give afslag til Pindstrup Mosebrug. Et mindre indgreb kunne have sikret, at højmoserne ikke ville blive skadet, mener dommerne.

Afgørelsen var et betydeligt indgreb mod virksomheden, som blev meget hårdt ramt, mener landsretten.

Erstatningen er fastsat til 40 millioner kroner plus renter, og det samlede beløb kan blive langt større. Det skyldes, at renterne skal beregnes fra tidspunktet for sagens anlæg. Det skete i 2006.

De 40 millioner er et skøn. Det skyldes, at der var usikkerhed om den mængde tørv, som Pindstrup havde kunnet få tilladelse til at indvinde.

Virksomheden havde oprindelig forlangt 150 millioner kroner i erstatning, da sagen blev anlagt i december 2006. Afgørelsen er trukket ud blandt andet på grund af venten på udtalelser fra specialister, oplyser retten.

De skulle vurdere dels påvirkningen af tre højmoser, dels mængden af tørv i arealerne og dels Pindstrup Mosebrugs tab.

/ritzau/