En militærpolitibetjent er søndag aften død efter et ildebefindende.

Ulykken skete lørdag den 11. juli omkring klokken 18.00, hvor militærpolitibetjent Claus Chris Petersen var ude på en løbetur rundt på Forsvarets område i Brabrand ved Aarhus.

Under løbeturen fik han et ildebefindende og faldt om med hjertestop.

Det bekræfter Forsvaret på sin hjemmeside.

En civil, der kom gående på et fortov uden for området, så episoden ske. Han klatrede resolut over hegnet og begyndte livreddende førstehjælp. Han fik senere assistance fra betjentens kollegaer, der kom løbende med en hjertestarter.

Der blev hurtigt tilkaldt en ambulance, og militærpolitibetjenten blev kørt til Skejby Hospital.

Claus Chris Petersens liv stod imidlertid ikke til at redde. Søndag aften sov han stille ind, omgivet af sine pårørende.

»Det er forfærdeligt trist. Vi har i dag mistet en god og nær kollega. Claus vil blive savnet. Mine tanker går i dag til Claus’ familie og venner«, siger oberstløjtnant Michael Frandsen, der er chef for det værnsfælles militærpoliti.