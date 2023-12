Forsvarets anklagemyndighed mener ikke, at den kan løfte bevisbyrde i sag mod sikkerhedschef hos FE.

Forsvarsministeriets Auditørkorps har besluttet at opgive en sag mod en intern sikkerhedschef i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Det oplyser Claus Risbjerg fra den militære anklagemyndighed til Politiken.

- Sagen falder på bevisets stilling. Vi vurderer, at det ikke vil være muligt at bevise, at han er skyldig, siger han til avisen.

I maj 2022 kunne Politiken fortælle, at sikkerhedschefen var sigtet for dokumentfalsk og pligtforsømmelse i forbindelse med hans ageren i en sag om en whistleblower i efterretningstjenesten.

1. november opgav Anklagemyndigheden to sager mod den hjemsendte chef for FE, Lars Findsen, og den tidligere minister Claus Hjort Frederiksen (V).

De var begge tiltalt for at røbe statshemmeligheder.

Afgørelsen om at opgive sagerne bundede blandt andet i en kendelse fra Højesteret om, at de tiltalte kunne få udleveret en retsbog fra et retsmøde, selv om der måtte stå klassificerede oplysninger i retsbøgerne.

Det var en af grundene til, at FE ikke mente, at de hemmelige oplysninger, som sagerne drejede sig om, kunne fremlægges på betryggende vis i retten.

Den kendelse har også haft betydning for sagen mod sikkerhedschefen, siger Claus Risbjerg til Politiken.

Ifølge Politiken mener FE, at hensynet til statens sikkerhed gør, at oplysningerne i sagen mod sikkerhedschefen ikke kan fremlægges i retten.

Rent juridisk er der sket en såkaldt påtaleopgivelse i sagen.

Politiken skriver, at den konkrete begrundelse bunder i en paragraf i retsplejeloven, som handler om, at videre forfølgning af sagen ikke kan ventes at føre til, at den sigtede bliver fundet skyldig.

