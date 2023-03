Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den dræbte rapper Milan Rahims barndomsvenner peger pilen på ham, når de i retten skal forklare, hvem der forsøgte at dræbe den mand, som politiet mener førte kniven mod den 19-årige rapper.

»Min søn kan ikke forsvare sig selv. Nu prøver de at give ham skylden.«

Tirsdag mødte Layla Rahim, der er den dræbte rapper Milan Rahims mor, op for første gang i retten for at følge med i den retssag, der handler om drabet på hendes søn.

Her er fire mænd tiltalt – tre af dem er barndomsvenner med Milan Rahim, mens den fjerde er deres fjende. Vennerne er tiltalt for forsøg på at dræbe den fjerde tiltalte, som politiet mener slog den unge rapper.

Alle nægter sig skyldige.

»Det gør så ondt som mor at sidde og høre på de ting, som de fortæller i retten,« fortæller hun til B.T.

»Jeg havde lyst til at råbe og skrige og sige hør her, man kan jo høre fra alle andre, at det ikke var sådan det skete,« siger Layla Rahim.

På retssagens anden retsdag mødte hun op med sin bistandsadvokat for at fremsætte et erstatningskrav på lidt over 200.000 kroner for tabet af sin søn og udgifter til hans begravelse.

Milan Rahim er kendt for flere sange, en af de mest populære er sangen La Calle. Hans storebror Marco Rahim er ligeledes musiker, og de to lavede musik sammen. Foto: Privatfoto Vis mere Milan Rahim er kendt for flere sange, en af de mest populære er sangen La Calle. Hans storebror Marco Rahim er ligeledes musiker, og de to lavede musik sammen. Foto: Privatfoto

Under advokatens oplæsning måtte hun flere gange tørre tårer væk fra kinderne.

For det er kun lidt over et år siden, at hun mistede en af sine tre sønner, da Milan Rahim blev stukket ihjel på en parkeringsplads i Taastrup.

»Milan, han var mors dreng, jeg tænker på ham hver dag.«

»Han var en meget glad person. Han var en person, der gerne ville hjælpe alle og alle kunne lide Milan. Han elskede at lave musik sammen med sin storebror,« fortæller hun om sin søn, der blev 19 år gammel.

En 19-årig rapper blev livsfarligt såret og døde senere af sin kvæstelser, da han blev stukket ned i Taastrup 14. november. Foto: Presse-Fotos.dk Vis mere En 19-årig rapper blev livsfarligt såret og døde senere af sin kvæstelser, da han blev stukket ned i Taastrup 14. november. Foto: Presse-Fotos.dk

Til dagligt læste han en uddannelse i økonomi i Ballerup, og samtidig havde han gang i en spirende musikkarriere som rapper, hvor en af hans sange havde 1,7 millioner aflytninger på YouTube. Han var en kendt dreng i fødebyen Taastrup, siger moren.

Til sagens første retsdag var retssalen proppet med familiemedlemmer og venner til de fire tiltalte.

Men Milans familie blev væk.

»Jeg gad ikke at høre på den tiltalte (manden, der er tiltalt for drabet på Milan Rahim, red.). Jeg gad ikke at høre på, hvorfor han gjorde det,« siger Layla.

Samme dag kom det frem under specialanklager Rasmus Kim Petersen forelæggelse af sagen, at Milan Rahim blev stukket ned med en springkniv på en parkeringsplads ved Cederlunden 14. november omkring 16.10.

Stikkene ramte i brystkassen og perforerede lungerne og hjertet. To dage senere døde han på hospitalet af sine kvæstelser.

»Ved du hvad, Milan er her ikke mere. Han er gået. Jeg ved udmærket, at de tænker, Milan er her alligevel ikke, så de kan redde deres røv ved at give ham skylden.«

»Jeg blev stiktosset, da jeg hørte, at det var det, som de havde tænkt sig at gøre,« fortæller moren, der havde håbet, at de tre venner ville fortælle det, som hun kalder for sandheden.

Allerede inden den egentlige melding om rapperen Milan Rahims død, var der tændt mange lys for ham på gerningsstedet. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Allerede inden den egentlige melding om rapperen Milan Rahims død, var der tændt mange lys for ham på gerningsstedet. Foto: presse-fotos.dk

De tre unge mænd på anklagebænken kender hun særdeles godt.

»Jeg tænkte bare på, hvor mange gange Milan har hjulpet de drenge, hvor mange gange de har sovet hos os. Nu er det den tak, som Milan, han får.«

»De kom hjemme hos os hele tiden. Jeg havde bygget vores skur om ude i haven. Det blev isoleret, og jeg satte en stol og et spejl op. Milan ville gerne have sin egen frisørsalon. Her klippede han sin venner, og han blev rigtig god til det. De fire venner var næsten hele tiden ude i det skur sammen med Milan,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kørte ham hver dag til skole. Jeg ville sørge for, at han færdiggjorde sin skole. Det overholdt han også. Jeg holdt altid øje med ham, for jeg kunne ikke lide hans venner. Han har hjulpet dem meget, når de havde problemer. For Milan kunne snakke med alle,« siger Layla Rahim.

Var Milan involveret i kriminalitet?

»Overhovedet ikke, slet ikke. Jeg ved, at han var træt af, at de andre kom med deres problemer til Milan – det fortalte Milan mig tit om,« lyder det.

Under retssagen har anklageren fortalt, at der blev brugt en machete i knivopgøret i Cederlunden. Den mand, der er tiltalt for drabet på den unge rapper, fik adskillige hug med en machete. Milans venner har fortalt i retslokalet, at det var Laylas søn, der havde macheten med. Et våben som han ifølge dem skulle bruge i en musikvideo.

Har du set Milan med en machete?

»Aldrig nogensinde. Slet ikke. Men jeg vil ikke lyve, vi havde talt om det en gang. Der blev jeg sur på ham og sagde, at jeg vil ikke have, at du har våben med i dine musikvideoer. Det giver et dårligt signal til alle de unge, der ser dine videoer. Så vi blev enige om, at han skulle droppe det,« siger moren.

Havde Milan en konflikt med de to, som de mødtes med ved Cederlunden?

»Nej, overhovedet ikke. Milan havde ikke nogen konflikt med dem – han havde ikke nogen konflikt med nogen,« forklarer moren, der ligeledes afviser, at hendes søn talte kurdisk.

For under en af de tiltalte venners forklaring lød det, at Milan talte kurdisk med de to mænd.

»Der var slet ikke noget, der var rigtigt i det, som de fortalte. Slet ikke.«

»Det ville være rigtigt, hvis de kom og fortalte sandheden. Det var dem, der ringede til Milan for at få hjælp. Det var dem, der hentede Milan. Den ene af de tiltalte havde problemer med folk, det har jeg hørt fra flere.«

»Milan troede, at han skulle hjælpe dem. De skulle tage en snak og så hurtigt køre videre. Det er også det, som de har forklaret til Milans storebror. Det har de fortalt til os, altså hvad der var sket, at det ikke havde med Milan at gøre.«

»Nu vil vi bare have, at beviserne kommer frem, og vidner fortæller sandheden, så ved alle, at deres forklaring ikke hænger sammen,« siger Layla Rahim, der både glæder sig til dommen og frygter den.

Marco Rahim har delt dette billede på Instagram af sin lillebror Milan Rahim, der efter to dage i kritisk tilstand på hospitalet afgik ved døden. Milan Rahim blev stukket med kniv i Taastrup. Vis mere Marco Rahim har delt dette billede på Instagram af sin lillebror Milan Rahim, der efter to dage i kritisk tilstand på hospitalet afgik ved døden. Milan Rahim blev stukket med kniv i Taastrup.

Hun fortæller, at retssagen er et af de sidste kapitler i hendes søns død.

Et andet er, at hun mangler at rejse en gravsten, der hvor hendes søn ligger begravet.

»Grunden til, at jeg ikke har købt en gravsten endnu, det er, fordi der ikke er sat et punktum i retssagen. Når der falder dom, vil jeg sætte en gravsten. Jeg kan ikke se på billeder af en gravsten endnu.«

»Det er mig, der står her uden min søn. De andre skal nok få deres sønner tilbage om nogle år. Jeg kommer aldrig til at opleve min Milan mere. Jeg savner ham så meget,« slutter Layla Rahim, der vil følge resten af retssagen.

Alle de tiltalte er beskyttet af navneforbud, derfor er B.T. afskåret fra at komme nærmere ind på deres identitet.

Det forventes, at der falder dom 28. marts. B.T. følger sagen.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' om drabet på Milan Rahim: