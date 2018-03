I videoen foroven fortæller forsvarsadvokat Henrik Stagetorn om anklagerens stærkeste beviser mod Peter Madsen.

En sommermorgen i august sidste år sejlede Mikkel sammen med tre venner ud i Køge Bugt. Her stødte de på ubåden Nautilus og blev dermed ufrivilligt trukket ind i den ekstremt eksponerede drabssag.

Mikkel, som ikke ønsker sit efternavn frem i pressen, fortæller til Helsingør Dagblad, at hele forløbet har været ret vildt.

»I starten klikkede jeg på alle nyheder om sagen, og man forstod jo nærmest ikke, hvad der stod for øjnene af en. Jeg drømte også om, at Raket-Madsen kom op i vores båd om natten, men nu er der ro på. Jeg følger faktisk ikke så meget med i sagen længere,« siger Mikkel til Helsingør Dagblad.

Det er de fire drenge på båden, der hiver Peter Madsen op af vandet og hjælper ham i land, efter ubåden er sunket.

På land venter politiet og siden har Peter Madsen siddet fængslet.

Her er Peter Madsen netop kommet i land fra sin synkende ubåd. Foto: Bax Lindhardt Her er Peter Madsen netop kommet i land fra sin synkende ubåd. Foto: Bax Lindhardt

Mikkel og hans venner er glade for, at deres navne har været ukendte i pressen, så de har undgået at skulle spekulere i, hvad der mon er sket på ubåden. Noget, de ved ligeså lidt om, som alle andre, fortæller de til Helsingør Dagblad.

Nu skal Mikkel vidne i retten, hvilket han egentlig helst var fri for. Men hvis hans bidrag kan hjælpe til, at retten bedre kan afsige den rigtige dom, stiller han gerne op.

»Jeg tror på vores retssystem, og jeg mener, at alle skal dømmes i retten, før der kan placeres en skyld. Det er jeg blevet bekræftet i det seneste halve år, for selv folk, der er tæt på mig, har nævnt, 'at vi jo bare skulle have ladet ham drukne',« siger han til Helsingør Dagblad.

Torsdag indledtes sagen mod Peter Madsen i Københavns Byret. Afhøringen fortsætter 21. marts. Der ventes dom i sagen sidst i april.