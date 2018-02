Torsdag fik politimorderen Mikkel Starsø Renard stadfæstet sin forvaringsdom i Østre Landsret. Med stadfæstelsen følger der et endeligt punktum i sagen, og det er Jesper Juls barndomsven, Jesper Vollmer, glad for.

»Det var jo det, vi håbede på. Det er den værste straf. Havde han fået en mildere straf, havde jeg nok fået lidt ondt i maven og reageret anderledes, men den her stadfæstelse understreger, at gerningen er så bestialsk,« siger kokken, der er gift med Annette Heick.

Jesper Vollmer mødte sin navnebror og barndomsven i karateklubben i Solrød, da Vollmer var 12 år gammel. Lige præcis ét år og én dag yngre end Jesper Jul. Han understreger, at ingen straf kan gøre op for, at han har mistet vennen.

»Det var meget smertefuldt at miste Jesper, og det tog al vores fokus. Men jeg er hverken indebrændt eller hader ham (Mikkel Starsø Renard, red.). Det får jeg ikke Jesper tilbage af.«

Bisættelsen af politiassistent Jesper Jul fredag d. 16. december 2016 fra Roskilde Domkirke. Annette Heicks mand Jesper Vollmer Foto: Martin Sylvest Bisættelsen af politiassistent Jesper Jul fredag d. 16. december 2016 fra Roskilde Domkirke. Annette Heicks mand Jesper Vollmer Foto: Martin Sylvest

Vollmer lægger vægt på, at Østre Landsrets dom også kan være med til at give Jesper Juls familie og kæresten Zandra Schumann ro ovenpå den tragiske sag.

»Vi så hinanden på Jespers dødsdag, hvor mindedes ham og kørte forbi gravsstedet. Da vi (Jesper Vollmer og Zandra Schumann, red.) talte om sagen sidst, var der ikke nogen frygt for, at dommen ville blive formildet.«

Mikkel Starsø Renard har forklaret i retten, at det var frustration over en afvist bæretilladelse og et årelangt anspændt forhold til politiet, der fik ham til at skyde og dræbe den 43-årige betjent en decembermorgen ved politigården i Albertslund.

»Jeg var frustreret over afslaget på min bæretilladelse (tilladelse til at transportere et våben fra et sted til et andet, red). Jeg var bitter over mange ting. Bæretilladelsen og de episoder, jeg har haft med politiet. De var provokerende til fodboldkampe,« sagde han fra sin plads i midten af sal 3 tæt opdækket af to bevæbnede betjente med skudsikre veste.

»Men jeg er ked af det, der er sket. At manden ikke er her længere. Jeg fik oplyst, at han havde børn, og at han snart skulle giftes med sin kæreste. Jeg er også ked af, at hans mor og far har mistet deres søn,« sagde han.