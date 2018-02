Det var i frustration over en afvist bæretilladelse og et årelangt anspændt forhold til politiet, der i december 2016 fik den dengang 27-årige Mikkel Starsø Renard til at affyre et dræbende skud mod den 43-årige politibetjent Jesper Jul ved politigården i Albertslund.

Det fortalte Mikkel Starsø Renard, da ankesagen om drabet på Jesper Jul begyndte ved Østre Landsret mandag.

»Jeg var frustreret over afslaget på min bæretilladelse (tilladelse til at transportere et våben fra et sted til et andet, red). Jeg var bitter over mange ting. Bæretilladelsen og de episoder, jeg har haft med politiet. De var provokerende til fodboldkampe,« sagde han fra sin plads i midten af sal 3 tæt opdækket af to bevæbnede betjente med skudsikre veste.

Det var den 6. december 2016, at danskerne vågnede op til en både rystende og noget usædvanlig nyhed: En dansk politibetjent svævede mellem liv og død, efter han var blevet skudt i hovedet, mens han var på vagt. Betjenten var den 43-årige hundefører Jesper Jul, som klokken 8.15 om morgenen netop havde lukket sin hund ind i patruljevognen, da han vendte sig om, mødte Mikkel Starsøe Renards blik og blev skudt.

»Jeg er chokeret over, at han vender sig om. Han kigger på mig, og der går ikke lang tid, før jeg skyder. Da han falder om, er jeg overrasket, fordi det vil han ikke gøre, hvis jeg havde ramt ham i brystet,« fortæller Mikkel Starsø Renard, inden anklager Dorthe Vejsig spørger ham, hvorfor han skulle stå godt seks meter fra Jesper Jul, da han affyrede skuddet.

»Jeg gik tættere på ham, så jeg kunne ramme ham i ryggen, så han ikke dør af det. Jeg vil skade ham, jeg vil ikke dræbe ham,« lyder svaret.

Tidligere har Mikkel Starsø Renard forklaret via sin advokat, at han havde til hensigt at ramme betjenten i ryggen eller brystet, fordi han vidste, at politiet som resultat af den øgede terrortrussel mod Danmark gik med skudsikre veste.

Han mente derfor ikke, at der var tale om forsøg på manddrab, men derimod grov vold med døden til følge. Derfor ankede han også den forvaringsdom, som han blev idømt ved byretten i Glostrup tilbage i 2017.

Stresset over situationen

Dagen før drabet på 43-årige Jesper Jul var Mikkel Starsø Renard til træning i den skytteklub, som han gik i. Da han forlod steder, tog han sit våben med, fordi der ifølge ham ikke var nogen at aflevere våbnet til.

Umiddelbart efter opdagede vagten i skytteklubben, at Mikkel Starsø Renards våben manglede. Han tog straks kontakt til ham og indtalte flere beskeder på telefonsvareren. Senere kontaktede han også moderen. Hun forsøgte ligeledes at få fat på Mikkel Starsøe Renard, men han besvarede ingen af opkaldende.

»Jeg tænkte, at det var noget lort det her. Jeg kan ikke gå hjem, fordi min mor og lillebror er hjemme. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke går tilbage og afleverer pistolen. Jeg vil væk fra hele situationen, og jeg tager ind mod København, hvor jeg vil lægge pistolen ved Station City. Jeg vil skubbe den ind under døren, men det kan jeg ikke,« siger han om timerne inden, Jesper Jul blev dræbt og tilføjer:

»Jeg var stresset over situationen.«

Kort efter tog han toget til Glostrup Station, hvor han tilbragte natten i en park, mens han ifølge ham selv bebrejdede politiet for at være skyld i hans situation - den afviste bæretilladelse, politiets provokerende adfærd og ikke mindst et system, der ifølge ham havde svigtet hans mor efter en bilulykke.

»Men jeg er ked af det, der er sket. At manden ikke er her længere. Jeg fik oplyst, at han havde børn, og at han snart skulle giftes med sin kæreste. Jeg er også ked af, at hans mor og far har mistet deres søn,« siger han.