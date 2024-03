Ud over et halvt års fængsel rammer dom fjerkræavlere på deres levebrød. De må ikke længere arbejde med dyr.

To fjerkræavlere fra Løvel ved Viborg er mandag blevet idømt fængselsstraffe og frakendt retten til at holde dyr, oplyser Retten i Viborg.

Dommen mod brødrene Per og Ole Jensen Vorre, som er henholdsvis 64 og 61 år, er faldet i en omfattende sag om blandt andet brud på lov om dyrevelfærd. Begge har under sagen nægtet sig skyldige i alle anklager, men er nu idømt et halvt års fængsel i sagen.

Tre selskaber, som brødrene er involveret i på enten ejer- eller direktionsniveau, er også dømt i sagen. Selskaberne skal sammenlagt betale bøder for 128.000 kroner.

Da behandlingen af sagen blev indledt ved Retten i Viborg i efteråret blev brødrene præsenteret for anklagemyndighedens beskyldninger.

De drejede sig blandt andet om, hvordan ænder skulle have fået klippet deres vinger af, hvorefter de blev anbragt i bure i en mose som lokkemad for rovdyr.

Anklagemyndigheden oplyser i forlængelse af mandagens dom i en pressemeddelelse, at mændene er dømt for at bruge tre gråænder som levende lokkemad.

Derudover er brødrene fundet skyldige i af give flere end 1000 fasaner næbringe på for at forhindre fuglene i at pille fjer.

Mændene er desuden dømt for ikke at have levet op til de krav, som skal imødegå risikoen for spredning af sygdomme til vilde fuge, for eksempel fugleinfluenza.

Af dommens konklusion fremgår imidlertid ordlyden af den rettighedsfrakendelse, som rammer brødrene:

- De tiltalte Ole Jensen Vorre og Per Jensen Vorre frakendes for bestandigt retten til at eje, bruge, passe eller slagte dyr eller i det hele at beskæftige sig med dyr, lyder det i dommen.

Rettighedsfrakendelsen gælder for bestandig, og hos anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi er specialanklager Ulrik Panduro tilfreds.

- Det hører til sjældenhederne, at nogen bliver frakendt retten til at have med dyr at gøre, men det har efter anklagemyndighedens opfattelse været den eneste rigtige udgang på den her sag, og jeg er naturligvis meget tilfreds med, at retten var enig, lyder det fra Ulrik Panduro i pressemeddelelsen.

Også Ole Jensen Vorres selskab, Vorre Vildt ApS, er blevet ramt af en rettighedsfrakendelse. Den går på retten til at beskæftige sig med dyr og gælder "indtil videre".

Retten har ifølge pressemeddelelsen fra anklagemyndigheden blandt andet lagt vægt på, at brødrene tidligere er straffet, og at deres forbrydelser er sket med økonomisk gevinst for øje.

Brødrene har nu to uger til at beslutte, om de vil anke dommen til Vestre Landsret.

/ritzau/