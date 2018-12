Midt under morgenmadsbuffeten på et hotel i Aarhus-forstaden Viby gik en 64-årig gæst fuldstændig amok.

Manden smadrede blandt andet en spritbeholder, en potteplante, et billede og en lampe, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Han kastede også æg på gulvet og væltede en skraldespand på hotellet, som ligger på Viby Ringvej i Viby.

Efterfølgende satte manden sig ved et bord for at indtage sin morgenmad på hotellet.

Det var her Østjyllands Politi fandt og anholdt ham, da de ankom til hotellet efter at de ansatte havde anmeldt den 64-åriges hærværk.

Ifølge politiet var manden beruset ved anholdelsen.

Han blev kørt til politistationen, hvor han kunne sove rusen ud.

Den 64-årige er sigtet for hærværk.