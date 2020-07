En 20-årig mand bliver nu efterlyst af Midt- og Vestjyllands Politi, der beder om offentlighedens hjælp til at finde frem til den mistænkte.

Manden, der mistænkes for at være gerningsmand til grov vold, der involverer et knivstikkeri, er den 20-årige somalier Abdikarim Mahamad Ali Adde.

Knivstikkeriet skulle have fundet sted fredag 10. juli ved 19.30-tiden på parkeringsarealet ud for Rema 1000 på H.P. Hansens Vej 50 i Herning, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Der skulle være tale om en konflikt mellem to grupperinger, hvorefter en person bliver stukket med kniv og en anden skåret i ansigtet - muligvis med en machete.

Det er det ene af ofrene, som har udpeget den mistænkte som gerningsmanden.

Abdikarim Mahamad Ali Adde beskrives som værende:

20 år.

179 centimeter høj.

Almindeligt bygget

Sort hår, der er kortklippet i siderne og længere på toppen.

Han bar en lys jakke med hætte, en grå t-shirt, blå jeans og sorte sneakers på gerningstidspunktet.

Han havde en 'man purse' (lille taske, red.) med.

Han taler dansk.

Hvis man ser den efterlyste mand, ved hvor han opholder sig eller har andre oplysninger til sagen, så bedes man kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 114.

Politiet har efterlyst Abdikarim Mahamad Ali Adde med både navn og billede, da han ikke har meldt sig selv i sagen. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi Vis mere Politiet har efterlyst Abdikarim Mahamad Ali Adde med både navn og billede, da han ikke har meldt sig selv i sagen. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Politiet oplyser, at man via den efterlystes advokat har forsøgt at få ham til at melde sig selv uden held, hvorfor han nu efterlyses med navn og billede.