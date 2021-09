Tirsdag aften var der gang i en god handel på Janus La Cours Gade i Aarhus C.

Det var stoffer, der blev handlet med, og det fik en patrulje fra Østjyllands Politi til at spærre øjnene op og holde ind til siden.

Og da de steg ud af bilen og tog kontakt til mændene, gik det ikke stille for sig.

Med det samme samlede den ene af mændene sin cykel op og kastede den mod den ene betjent, der blev ramt af cyklen.

Herefter stak begge mændene af til fods.

Under flugten lykkedes det den ene af mændene at stikke af, mens en 26-årig mand blev anholdt på Vester Allé. Politiet fik fat i ham efter hjælp fra borgere, der pegede betjentene i den rigtige retning under eftersættelsen.

Efter anholdelsen gennemgik politiet flugtruten, og den søgning gav bid.

Den 26-årige mand havde undervejs smidt en taske fyldt med poser af hash og skunk og derudover flere tusinde kroner i kontanter, som politiet fandt efterfølgende.

Det fik politiet til at foretage en ransagning af mandens lejlighed i Aarhus. Her fandt de ligeledes en del salgsposer med hash og skunk, flere tusinde kroner i kontanter og en digital køkkenvægt.

Den 26-årige blev sigtet for salg af euforiserende stoffer, og derudover blev han sigtet for vold mod en polititjenestemand.